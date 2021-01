Meine Woche: Verheddert im Behördendickicht

Im Dickicht behördlicher Ver- und Anordnungen verheddert man sich hierzulande auch ohne Corona-Pandemie ganz gerne. In Zeiten von SarsCoV-2 und Lockdown wird dieses Gestrüpp fast undurchdringlich. Bestes Beispiel ist das Auf und Zu für die kontaktlose Buchausleihe der Stadt- und Kreisbibliothek in Schmölln.

Der Corona-Krisenstab der Kreisbehörde segnete das Ausleihfenster am sprottestädtischen Markt ab. Das kleine Glück in kargen Zeiten dauerte für alle Nutzer allerdings nur eine Woche. Da hatte Erfurt davon Wind bekommen und das Ausleihfenster als einen Verstoß gegen die aktuell geltende Thüringer Sars-CoV-2-Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung wahrgenommen. Landrat Uwe Melzer (CDU) versteht das zwar nicht und will bei der nächsten Videokonferenz mit dem Freistaat Tacheles reden. Allerdings: der Termin für dieses digitale Treffen steht nicht fest. Und für einen Alleingang bis zur Klärung, wie beispielsweise mit der Fiebermess-Pflicht an hiesigen Bildungseinrichtungen im ersten Lockdown – fehlt dem Krisenstab offenbar der Mut.

Wegen Vorschriften ganz anderer Art sind die Ponitzer enttäuscht. Der Landkreis kann keine Ersatzvornahme für die alte Mühle vornehmen. Darauf hatten Gemeinde und Anrainer gehofft, nimmt doch der Verfall der Immobilie zwischen intakten und bewohnten Gebäuden inzwischen gefährliche Züge an. Allerdings: Handeln kann der Kreis, wenn für öffentliche Wege und Straßen Gefahr droht, was in Ponitz nicht der Fall ist. Den sorgenvollen Nachbarn auf ihren bedrohten Privatgrundstücken bleibt nur eins: der Gang vor Gericht, um den gleichgültigen Mühlen-Eigner zum Handeln zu zwingen.

Unzufrieden dürfte das Landratsamt mit dem Vergleichsangebot von Neue Energie Schmölln (NES) sein: eine Plane als Schutz für die Westseite des Umschlagplatzes der Schmöllner Biogasanlage, um damit Geruchsbelästigung in der Stadt zu verhindern. Da muss man schon tief Luft holen, wenn man sich vor Augen hält, dass NES damit eine Einhausung des Areals abwenden will. Diese Offerte ist so annehmbar, als würde das Unternehmen solche betrieblichen Pflichten als außergerichtlichen Vergleich anbieten, wie die Biogasanlage regelmäßig zu warten, Transportfahrzeuge stetig zu reinigen oder seine Mitarbeiter zu schulen, wie sie das alles richtig machen, damit der Laden möglichst geruchs- und pannenfrei läuft in der Sommeritzer Straße.