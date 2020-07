Katja Grieser über Fernweh, das in diesem Jahr nicht ganz so schmerzt.

Meine Meinung: Chance durch Corona

Dass Touristiker im Altenburger Land vor allem auf Tagestouristen setzen sollten, dürfte längst bekannt sein. Der Tourismusverband zielt auf Gäste ab, die es aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern zu uns zieht. Mit Kultur, vor allem aber mit Natur lassen sich Besucher ins Altenburger Land locken. Und nie zuvor standen die Chancen besser für den Tourismus in unserer Region als jetzt. Grund ist die Corona-Krise. Zwar sind Reisen ins Ausland wieder möglich, aber viele scheuen sich davor. Das ist auch nachvollziehbar. Was, wenn ich im Ausland bin und plötzlich in Quarantäne muss? Keine schöne Vorstellung, in einem fremden Land festzusitzen und nicht zu wissen, wie es weiter geht.

