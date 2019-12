Meinung: Die Qual der Wahl

Das Lindenau-Museum ist momentan fleißig am Packen. Allerdings sind es keine Süßigkeiten oder Plastik-Klimbim, die hier zum Transport eingewickelt werden, sondern bedeutende Kulturgüter. Denn seit diesen Tagen läuft der Umzug in das Interim in der Kunstgasse. Ein Ölgemälde tritt allerdings die Reise in die USA an. Weil kürzlich ermittelt wurde, dass die rechtmäßigen Eigentümer von den Nationalsozialisten enteignet wurden. Da er die vergangenen Jahrzehnte hauptsächlich im Depot verbracht hat, ist es umso trauriger, dass nicht eine einzige Person die Gelegenheit am Montagabend wahrnahm, einen letzten Blick auf den „Polnischen Ulan auf Vorposten im Winterwald“ zu werfen.

Aber das ist sicher damit zu erklären, dass es durch die Jahreszeit bedingt so viele andere Angebote gibt, die mehr Besinnlichkeit versprechen. Bei so vielen Weihnachtsmärkten und Adventskonzerten, wie die Region zu bieten hat, stecke sicher nicht nur ich häufiger in der Zwickmühle. Allerdings ist das die angenehme Variante von „Qual der Wahl“. Die Stadträte von Schmölln erfahren aktuell die schmerzhafte Version, angesichts des wachsenden Anspruchs einerseits und den steigenden Kosten sowie sinkenden Einnahmen andererseits. Mit Geschenke verteilen dürfte hier auf absehbare Zeit erst einmal Schluss sein.

Bleibt zu hoffen, dass wenigstens der Grundschulverbund als wichtiges Vorzeigeobjekt für wohnortnahe Beschulung die nächsten Wochen überlebt. Ansonsten waren Dauerbrenner wie die Bedeutung der schnellen Internetanbindung ein wichtiges Thema. Soll nämlich die immer älter werdende Bevölkerung des Landkreises auch in Zukunft gute medizinische Versorgung genießen, ist die angesichts des wachsenden Ärztemangels dringend geboten.

Einen großen Hoffnungsschimmer in diesen kalten Tagen bietet da der Lehrer Janek Fahrow aus Langenleuba-Niederhain. Für seinen Einsatz wider das Vergessen und für die Demokratie ist er bei seinen Schülern äußerst beliebt, wurde bereits elf mal zum Vertrauenslehrer gewählt. Das Bildungsministerium beschenkte ihn verdientermaßen mit dem Salzmann-Preis.