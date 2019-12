Meinung: Die Verantwortung bleibt

Da sieht man Dinge, die gehen einem aus dem Kopf nicht raus“, sagt Janek Fahrow über die Eindrücke beim Besuch des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Wer selbst schon ein Konzentrationslager besucht hat, dürfte wissen, was gemeint ist. Dazu muss man nicht unbedingt nach Polen fahren, aber es ist viel greifbarer, als ein Buch zu lesen oder einen Film zu sehen. Denn Zeitzeugen gibt es leider immer weniger. Ich bin der Auffassung, dass es angesichts der historisch einmaligen Verbrechen des Holocaust eine Mahnung und Verpflichtung sein sollte, sich dieser Verbrechen bewusst zu sein.

Durch diese Erfahrung lernt man auch schnell zu schätzen, wie wichtig Demokratie ist. Dass eben nicht eine Person an der Spitze steht und sagt, was gemacht wird. Viel zu häufig wird das vergessen oder schlecht geredet. Dabei kann natürlich eine politische Partei nur so gut sein wie ihr Personal. Wer also etwas zum Guten verändern will, darf und sollte sich gerne engagieren. In den allermeisten Fällen wird man mit einem Erfolgsgefühl belohnt und kann auch anderen weiterhelfen. Fahrows Motto lautet: „Man kann einen Menschen nur zum Glimmen bringen, wenn man selbst brennt.“ Wie man an der Zahl der ehemaligen Schüler sieht, die seit Jahren an der Fahrt teilnehmen, mit Erfolg.