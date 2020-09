Meinung: Die Welt retten

Ich sag gern den Spruch, dass ich nicht die Welt retten kann. Dahinter steckt die Einsicht, dass der Einfluss eines Einzelnen begrenzt ist. Das soll aber kein Freifahrtschein fürs Zurücklehnen und Laufenlassen sein. Das liegt nicht in meiner Natur. Und um genau die geht es beim jetzt gestarteten Schmöllner Projekt. Umwelt geht uns alle an, schließlich wollen wir doch, dass auch nachfolgende Generationen auf der Erde leben können. Beim Thema Umweltschutz wird gern der Finger auf andere gerichtet: Industrie ist schuld, Flugreisende und Autofahrer sind es, die Politik sowieso. Etwas Wahres haben diese gegenseitigen Schuldzuweisungen tatsächlich in sich: Wir alle hinterlassen Spuren in der Umwelt, meist nicht zu derem Besten. Das bedeutet aber auch, dass wir es in der Hand haben, wir etwas tun können. Das muss kein großangelegtes Umweltschutzprojekt sein. Es sind die Kleinigkeiten, die zählen. Aufs Auto müssen wir nicht verzichten, sollten aber überlegen, ob wir uns für jede Besorgung tatsächlich hinters Steuer setzen müssen. Wir können uns einer Streuobstwiese annehmen, ein Insektenhotel einrichten oder am Haus Nistkästen anbringen. Es sind die kleinen Dinge, die unsere Welt besser machen – und sie in der Masse dann eben doch retten können.