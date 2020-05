Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Etwas ganz Großes

Eberhard Müllers Idee, Nöbdenitz im Kleinen zu bauen, war wirklich hübsch. Doch der Zahn der Zeit hat an den Mini-Häusern heftig genagt und in seinem hohen Alter kann Müller die Schäden nicht mehr beheben. Schön ist es deshalb, dass sich einige Mitglieder des Ortsverschönerungsvereins der Sache angenommen haben. Unterstützt wurden und werden sie von weiteren Engagierten, denen das Projekt am Herzen liegt. Hilfe ist natürlich auch weiterhin willkommen, nur gemeinsam ist die Sache zu stemmen.

