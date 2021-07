Katja Grieser über die Suche nach dem Verein des Jahres im Altenburger Land.

Die letzten anderthalb Jahre waren für alle nicht leicht. Die Corona-Pandemie hat in viele Bereiche unseres Lebens eingegriffen. Das Virus hat auch das Vereinsleben über Monate lahmgelegt. Zwar haben zahlreiche Vereine versucht, ihren Mitgliedern online etwas zu bieten. Doch das ist kein Ersatz für den direkten Kontakt, für das gemeinsame Singen oder Trainieren.

Nun kehrt langsam wieder etwas Normalität ein. Das bedeutet auch, dass das Vereinsleben erwacht. Allerdings ist mit dem Umlegen des Schalters nun nicht plötzlich alles wie vorher. Es wird eine Weile dauern, bis alle die verordnete Lethargie hinter sich gelassen haben. Das ist ganz normal.

Wir – die Ostthüringer Zeitung und die Sparkasse Altenburger Land – hoffen, den Vereinen der Region mit unserer Aktion einen besonderen Anreiz zu schaffen. Für einen Neustart braucht es oftmals nicht nur ausreichend Kraft und Zeit, sondern auch Geld. Möglicherweise sind Sponsoren, auf die in der Vergangenheit Verlass war, durch die Lockdowns in diesem Jahr nicht in der Lage, Vereine wie gewohnt zu unterstützen.

Ich kann den Vereinen aus dem Altenburger Land nur empfehlen, sich für den Verein des Jahres 2021 zu bewerben. Immerhin winken dem Gewinner 1000 Euro und auch der Zweit- und Drittplatzierte gehen nicht leer aus – eine ordentliche Finanzspritze für den Neustart.