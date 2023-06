Meinung: Option wird geboten

Kathleen Niendorf über das Recht der Kunden und Kundinnen

Die Sparkasse Altenburger Land kündigte 2020 etwa 6000 Sparverträge des Typs „s-Vermögensplan“. Laut der Verbraucherzentrale gab es hier jedoch keine Grundlage für diese Kündigungen. Ich finde es gut, dass den Verbrauchern durch die Verbraucherzentrale eine Stimme gegeben wird, egal in welcher Angelegenheit. Wer sich gegen die Kündigung zur Wehr setzen möchte, kann dies somit kostenlos tun.

Die Sparkasse ist dabei etwas anderer Meinung und sieht sich im Recht. Natürlich gibt es immer zwei Seiten einer Medaille und viele Kunden und Kundinnen sind auch gar nicht betroffen, in meinen Augen der Großteil. Dennoch ist es das Recht, dass Verbraucher und Verbraucherinnen gehört werden. Die Option zur Klage muss ja nicht in Anspruch genommen werden. Aber viele Betroffene scheuen eventuelle Kosten oder haben Angst, ihr Recht einzufordern. In der Gemeinschaft tut sich das leichter.

Mit der Musterfeststellungsklage soll dann erreicht werden, dass die Verträge weiterhin bespart werden können und die Prämien erhalten werden können.

