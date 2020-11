Meinung: Schmölln hält zusammen

Es fällt mir schwer, der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen etwas Positives abzugewinnen. Und dennoch habe ich etwas gefunden. Die Solidarität, die in einer anonymer werdenden Welt immer mehr zu verschwinden scheint, kämpft sich zurück in unseren Alltag. Das wurde schon beim ersten Lockdown deutlich, als beispielsweise Jugendliche im Altenburger Land für Senioren einkaufen gegangen sind, die sie bis zu dem Zeitpunkt nicht einmal kannten.

Nun wurde das öffentliche Leben zum zweiten Mal runtergefahren, wenn auch nicht so extrem wie im Frühjahr. Dennoch müssen Gaststätten geschlossen bleiben. Und weil sich die Schmöllner Friseure Janine Stiebritz und Jörg Wiswe noch sehr gut erinnern können, wie es war, als sie nicht arbeiten durften, unterstützen sie nun Gastronomen. Und zwar auf ihre Weise: Sie schneiden Gastwirten die Haare derzeit kostenlos.

Solidarität erfasst aber noch mehr Unternehmer der Knopfstadt. Für die Tombola, mit der das Paar Geld für Tierheim und Igelhilfe sammeln will, haben schon viele Firmenchefs Präsente und Gutscheine bereitgestellt. Begeistert sind die beiden Schmöllner, weil sich immer mehr Leute an der Aktion beteiligen wollen. Auf den Aufklebern, die sie an die Unterstützer verteilen, steht „Schmölln hält zusammen“ – und das ist nicht nur eine Worthülse.