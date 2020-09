Kommentar: Virus tötet Kultur

Aufgeatmet haben die Gößnitzer Kabarettisten, als sie nach monatelanger Zwangspause endlich wieder auf die Bühne durften. Und zum Glück sind ihre Fans ihnen treu geblieben. Doch damit ist das Problem nicht aus der Welt. 85 Sitzplätze gibt es bei den Nörgelsäcken in Gößnitz, 38 dürfen sie aktuell nur besetzen. Bitter ist das, bedenkt man, wie oft unter normalen Bedingungen die Vorstellungen ausverkauft waren. Andere Veranstalter, die die Kabarettisten sonst gern mieten, nehmen in diesem Jahr lieber Abstand davon. Hygienekonzept, Abstandsregeln, das ist ihnen alles zu aufwendig. Andere wollen die Gößnitzer zwar auf ihrer Bühne, aber nicht so viel Gage zahlen wie üblich, weil auch sie die Zahl der Zuschauer reduzieren mussten.

