Wildenbörten/Nödenitzsch. Messergebnisse werden am 12. März 2020 in Wildenbörten ausgewertet. Auch die Messmethode wird dabei erläutert.

Messmethode schürt Zweifel bei Gegnern des Windparks Mohlis

Das Landratsamt will die Ergebnisse der nächtlichen Lärmschutzmessung am Windpark Mohlis öffentlich bekanntgeben. Bei den Beschwerdeführern gegen die vier 217 Meter hohen Windkraftanlagen löst diese Ankündigung keine Freude aus. Denn sie zweifeln die Objektivität der Überprüfung an.

Eine nächtliche Messung auf einem Feld bei Nödenitzsch Gemessen wurde nur einmal, ob der Windpark die vorgegebenen nächtlichen Höchstbelastungen von 40 Dezibel einhält: in der Nacht vom 28. auf den 29. November auf einem Feld zwischen Wildenbörten und Nödenitzsch. Die Beschwerdeführer aus Wildenbörten, Nödenitzsch und Zagkwitz, waren eingeladen. Vier davon kamen. Außerdem vor Ort waren Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sowie Vertreter des beauftragten Messbüros und von der Firma Juwi, die inzwischen die technische Betriebsführung der Anlagen übernommen hat. Die Lautstärke der vier Windräder wurden bis Sonnenaufgang geprüft. Enttäuschte Erwartungen bei Beschwerdeführern „Das war alles“, ist Matthias Mielke aus Wildenbörten sichtlich enttäuscht. Er lebt, ebenso wie Frank Lehmann, im Mühlenweg. Ein Wohngebiet, von dem aus man die vier Anlagen sehr gut sieht. Beide gehören zur Gruppe jener, die die Auswirkungen vor allem nächtlicher Lärmbelastung durch die Anlagen beklagen. Ohrensausen, Kopfweh, Schlafstörungen, Unwohlsein zählen sie auf. „Wir dachten, die Messungen werden direkt am Haus vorgenommen“, sagt Mielke. So, wie es Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz beim Landratsamt Altenburger Land, im Rahmen einer Stadtratssitzung im vergangenen Jahr erläutert hatte, erinnert sich Mielke. Er und Lehmann hatten außerdem mit mehreren Messungen gerechnet: an mehreren Tagen, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und bei unterschiedlicher Betriebsstärke der Windräder. „Die Ergebnisse“, so mutmaßen sie nun, „können doch gar nicht repräsentativ sein.“ Zumal zumindest bei Mielkes zu Hause der nächtliche Windradlärm bei starkem Wind groß sei und die zulässigen 40 Dezibel überschreite. „Ich habe das mit meiner App auf dem Handy nachgemessen“, erläutert Matthias Mielke. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – kurz TA Lärm – sei indes länger als nur zwei Sätze, sagt Birgit Seiler auf Nachfrage dieser Zeitung. Wenn eine Messung unmittelbar vorm Fenster nicht möglich sei, beispielsweise weil Bäume davor stehen, könne dort nicht objektiv gemessen werden. „Weil man dann nicht nur die Lautstärke der Windräder misst, sondern auch jene der Bäume.“ Im konkreten Fall habe man vor der Messung gemeinsam mit dem zertifizierten Messbüro einen Messplan für den Windpark Mohlis erstellt und so genannte Ersatzmesspunkte bestimmt, da die betroffenen Ortslagen von Wald, Feldern und sonstigem Bewuchs umgeben seien. Die Messergebnisse seien eine Kombination aus Immissionsmessung und Berechnung. „Das ist für die Bürger vermutlich nicht befriedigend, aber dieses Vorgehen ist als erste Regelmessung nach Inbetriebnahme einer Windkraftanlage zulässig“, so Seiler. Sie kam bis dato nicht nur für den Windpark Mohlis zur Anwendung, sondern für alle Windkraftanlagen im Altenburger Land. Das sind aktuell 65 Stück. Beschwerden deshalb habe es bislang nie gegeben. Und belastbar seien die so ermittelten Werte bisher immer gewesen. Dass es jetzt Kritik gibt daran, damit hat Seilers Fachdienst indes kein Problem. „Wir bemühen uns nach wie vor um größtmögliche Transparenz beim Windpark Mohlis“, sagt Seiler. Dazu gehöre zum einen das Beschwerdemanagement, das der Fachdienst eingerichtet habe. Aktuell gibt es für den Windpark rund 50 Lärmbeschwerden von etwa 20 Anwohnern. Zum anderen zählt ebenso dazu, dass die nächtliche Lärmmessung öffentlich war und die Messergebnisse öffentlich vorgestellt werden. Mit dabei sind dann auch Vertreter von Juwi und des Messbüros, das die Messmethode näher erläutern wird. Termin für die Bekanntgabe der Lärmmess-Ergebnisse Windpark Mohlis: Donnerstag, 12. März, 19 Uhr in der Turn- und Mehrzweckhalle Wildenbörten