Meuselwitz: 100 gute Taten für die Menschheit

Meuselwitz. Lothar Kahlo aus Altenburg ist seit Jahrzehnten Blutspender.

Vor wenigen Tagen spendete Lothar Kahlo zum 100. Mal sein Blut. „Eine gute Tat an der Menschheit und ich fühle mich wohl dabei“, so begann voller Energie das Gespräch mit dem rüstigen Altenburger Rentner.

Spendetermine im September

Der 69-Jährige begann mit dem Blutspenden bei der SDAG Wismut unter dem Aspekt „vorbildliche Brigade“. Es ist für Kahlo eine Herzensangelegenheit, sein Blut zu spenden, auch weil die Medizin immer besser wird und somit immer mehr Blutkonserven benötigt werden.

Seit einiger Zeit sucht Lothar Kahlo die Blutspendentermine in Meuselwitz auf. Hier gefällt es mir gut, meinte er bei dem Gespräch mit Michael Fleck, Vorsitzender der Rotkreuzgemeinschaft Lucka. Die Helferinnen seien sehr nett und die dem Spender übergebenen Verpflegungsbeutel ideenvoll gefüllt.

Michael Fleck überreichte Lothar Kahlo im Namen der Rotkreuzgemeinschaft Lucka als Dankeschön einen Präsentkorb und wünschte dem lebensfrohen Rentner alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Kahlo versprach, solange es möglich ist, Blut zu spenden.

Die nächsten Blutspendetermine finden am Montag, 6. September, in der Schnaudertalhalle Meuselwitz und am Dienstag, 21. September in der Grund- und Regelschule in Lucka statt, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr.

Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Neben Unfallopfern und Patienten mit Organtransplantationen sind vor allem Krebspatienten auf Blutpräparate angewiesen. Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Grundsätzlich darf jeder gesunde Mensch ab einem Alter von 18 Jahren bis zu seinem 69. Geburtstag beim DRK zur Blutspende gehen. Erstspender werden bis zu ihrem 61. Geburtstag zugelassen. Die Zulassung von älteren Spendern kann nach ärztlicher Entscheidung möglich sein. Mitbringen sollten Blutspender ihren gelben oder digitalen Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis.

Nähere Informationen unter www.blutspende-leben.de.