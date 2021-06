Meuselwitz vor nächstem Transfer-Coup: Miatke wechselt offenbar zum ZFC

Meuselwitz. Wenn es beim FSV Zwickau in den vergangenen fünf Jahren brannte, war auf Nils Miatke Verlass. Nun nimmt er Abschied. Seine Laufbahn wird der Linksfuß aber fortsetzen.

Eigentlich galten die Transferplanung von Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz als abgeschlossen. Doch nun haben die Ostthüringer aus dem Altenburger Land offenbar schon wieder einen dicken Fisch an der Angel. Nils Miatke steht laut MDR vor einen Wechsel zur Mannschaft von Trainer Holm Pinder. Der 31-Jährige, der 49 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt und von 2011 bis 2012 auch beim FC Carl Zeiss Jena kickte, erhielt bei Drittligist FSV Zwickau nach fünf Jahren keinen neuen Vertrag mehr. In Meuselwitz will der Mittelfeldspieler neben dem Fußball auch eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann absolvieren.

Der ZFC rüstet für die kommende Saison mächtig auf, hat mit Noch-FCC-Kapitän René Eckardt, der in Jena aussortiert wurde, bereits einen weiteren namhaften Transfer getätigt. Darüber hinaus wurde vom FC Carl Zeiss auch Dominik Bock, Felix Müller und Niklas Jahn verpflichtet. Außerdem hat Abwehrtalent Noah-Etienne Vetter (1. FC Magdeburg) bei den Zipsendorfern, die am Sonntag im Achtelfinale des Thüringer Landespokals den FC Carl Zeiss Jena empfangen, bereits unterschrieben.

