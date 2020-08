Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meuselwitzer Freizeitzentrum in neuem Glanz

Die Johanniter-Mitarbeiter des Schüler-Jugend-Freizeitzentrums (SJFZ) in Meuselwitz haben einen Renovierungsmarathon hinter sich. Dank Spenden konnten sie das große Eingangs- und Gruppenzimmer renovieren. Angefangen bei der Holzvertäfelung, welche einen neuen Anstrich erhielt, bis hin zur Bar und dem Flurbereich. Die Kinder und Jugendlichen wurden in die Gestaltung mit einbezogen. So stimmten sie zum Beispiel über soziale Medien über Wandfarbe und Bargestaltung ab. Das Billardzimmer verwandelte sich außerdem in ein Hausaufgaben- und Kreativzimmer.

Bereits 2019 bemühten sich die Jugendlichen und die Sozialarbeiter vor Ort, das Raumkonzept umzugestalten. Neue Farbe an den Wänden und Bilder der letzten Zeltfreizeit am Haselbacher See sowie ein individuelles Lichtkonzept lassen das Zimmer nun hell, freundlich und einladend wirken. Für den stark beanspruchten Bodenbelag wurde ebenfalls eine Alternative gefunden.

Eine Meuselwitzer Firma unterstützt die offene Jugendarbeit im Ort. Die Mitarbeiter machten sich einen persönlichen Eindruck von den Räumlichkeiten und der Jugendarbeit. Angetan von der Idee, den Kindern und Jugendlichen eine geeignete Lernatmosphäre zu schaffen, bemühten sie sich, die Einrichtung bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Sie spendierten den Bodenbelag und gaben weitere Unterstützung. Mit einem Spendenscheck machte die Firma die Anschaffung von geeignetem Mobiliar möglich. Zudem stellten sie einen PC mit aktueller Software für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung.

Für alle Neugierigen gibt es im SJFZ nun wieder viel zu entdecken. Trotz Einschränkungen möchte das Team der Jugendarbeit dort mit allen großen und kleinen Ferienkindern eine schöne Sommerferienzeit verbringen. Genauere Informationen zu Angeboten und Ausflügen sind vor Ort erhältlich.

Am Auholz 17 in Meuselwitz; www.johanniter.de/ostthüringen