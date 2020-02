Misstrauen in den Dörfern

Der Windpark Mohlis bleibt auch 2020 in aller Munde. Jetzt sorgt die nächtliche Messung möglicher Lärmbelastung für Diskussionsstoff in der Schmöllner Region.

Nur eine einzige Messung gab es, keine an den Häusern der etwa 20 Beschwerdeführer. Diese waren zwar zum Prüfvorgang eingeladen und konnten vor Ort mit den Vertretern des zertifizierten Messbüros über das Wie und Warum sprechen. Doch reicht all das nicht aus, um das Misstrauen zu beseitigen, das der Bau des Windparks in den Dörfern gesät hat.

Indes sind die Klagen über Schlafstörungen, Ohrensausen, Kopfschmerz oder Übelkeit, weil sich vier 217 Meter hohen Anlagen drehen, durchaus ernst zu nehmen. Ich jedenfalls glaube, dass niemand seine gesundheitlichen Probleme öffentlich ausbreitet, wenn er tatsächlich gar keine hat. Andererseits bin ich keine Ingenieurin, die zum Teil komplexe Lärmmessmethoden glasklar nachvollziehen, verstehen und deshalb bewerten kann. Insofern ist vor allem allen Wildenbörtenern, Zagkwitzern und Nödenitzschern zu empfehlen, sich den Termin am 12. März in der Turn- und Mehrzweckhalle Wildenbörten nicht nur dick im Kalender anzustreichen, sondern ihn auch wahrzunehmen. Nur dort können alle Fragen gestellt und mit großer Wahrscheinlichkeit beantwortet werden.