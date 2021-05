Mit Bienenstichtorte und Desserts Leistungsstand in Gera gecheckt

Gera. Angehende Konditoren aus Ostthüringen haben ihre Zwischenprüfung in Gera mit Bravour gemeistert. In einem Jahr steht für die Auszubildenden die Gesellenprüfung an.

Knapp zwei Jahre Lehrzeit haben sie bereits hinter sich. Jetzt stand für fünf junge Frauen und einen Mann aus Ostthüringen, die eine Ausbildung im Konditorenhandwerk absolvieren, die Zwischenprüfung in Gera auf dem Programm.

Damit erhielten sie die Möglichkeit, erstmalig Prüfungsluft zu schnuppern und zu erleben, was sie in einem Jahr zur Gesellenprüfung erwartet. Zwei Aufgaben mussten in der Zwischenprüfung nach bestem fachlichen Können gemeistert werden. So war die Herstellung einer Bienenstichtorte mit leichter Vanillecreme gefordert. Entscheidend war hier für die Prüfer, wie der Hefeteig für den Boden, die Röstmasse und die Füllung aus Vanillecreme verarbeitet wurde. Gesamteindruck und natürlich der Geschmack flossen in die Bewertung ein.

Desserts im zweiten Prüfungsteil

Der zweite Prüfungsteil beinhaltete die Herstellung von Desserts aus Othellomasse, einem Biskuitteig. Auch hier war eine Füllung aus Vanillecreme gefordert. Zusätzlich mussten die Desserts garniert und mit einem Dekor, beispielsweise Marzipan oder Kuvertüre, versehen bzw. mit Obst belegt werden. Hier waren Fingerfertigkeit und filigranes Arbeiten Trumpf.

Viele Ergebnisse konnten sich sehen und schmecken lassen.