Mit dem KSB Altenburger Land zum Kap der Guten Hoffnung

Altenburg Kreissportbund ruft alle Einwohner des Kreises zum gemeinsamen Laufen auf. Der Startschuss fällt am 16. Januar in Altenburg

Altenburg. Mit dem andauernden Lockdown ist auch das Sporttreiben in den Vereinen des Altenburger Landes zum Erliegen gekommen. Vielen individuell Sporttreibenden und Vereinssportlern fehlen Ziele. Eines setzt jetzt der Kreissportbund (KSB).

Er ruft alle Einwohner des Altenburger Landes auf, individuell – und virtuell doch gemeinsam – zum Kap der Guten Hoffnung zu laufen.

Und so funktioniert das: Jeder der Joggen, Walken oder Wandern war, sendet dem KSB seine Laufleistung als Screenshot per Whatsapp an (03447) 2537 oder als E-Mail mit dem Betreff „KAP“ an info@ksb-altenburg.de.

Der KSB fasst alle Laufleistungen zusammen und veröffentlicht zwei Mal pro Woche, wie weit alle Läufer gemeinsam auf der 15.000 Kilometer langen Reise schon gekommen sind und wo sie in den nächsten Tagen unterwegs sein werden. Der Startschuss für die Aktion fällt am Samstag, 16. Januar 2021 in Altenburg.