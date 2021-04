Mit den Farben der Trauer

So kommt der Kindergarten Nischwitz durch die Corona-Zwangspause: Videokonferenz für die Schulvorbereitung der Abc-Schützen, Schmuckes am Zaun und bunte Steine für jedermann.

Altenburg. Die ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienste für Kinder, Jugendliche und Erwachsene laden Menschen jeden Alters ein, um in einer farbenfrohen Aktion derer zu gedenken, die seit Beginn der Pandemie durch Sars-Covid 19 erkrankt oder verstorben sind oder die im Herzen fehlen, weil man ihnen des Lockdowns wegen lange nicht begegnen konnte.

Mit handbemalten Steinen soll im Aktionszeitraum ab Sonntag, 18. April, bis zum 25. Mai dieses Jahres eine bunte Steinkette um den Großen Teich in Altenburg gelegt werden. Eröffnet wird die Aktion am 18. April, um 10 Uhr, gemeinsam mit dem Schirmherrn des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Alle die sich angesprochen fühlen, sind eingeladen, im Laufe des Aktionszeitraumes einen handbemalten Stein, um den Großen Teich zu legen. Damit initiieren die ambulanten Hospizdienste für Kinder, Jugendliche und Erwachsene erstmals ein Projekt zur kollektiven Trauer. Die haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitenden möchten zeigen, dass Menschen mit Verlusterlebnissen auch während der Zeit der Pandemie miteinander verbunden sein können. „Wir möchten an all die Menschen denken und erinnern, die verstorben sind und die wir vermissen. Dabei gedenken wir auch der Menschen, denen wir fernbleiben müssen und die wir nicht wie gewohnt sehen können“, so Nadine Körner, Leiterin des Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Malteser. Vor Ort am Großen Teich wird es auch Informationstafeln zu den verschiedenen Farben zum Thema Verlust, Trauer und Abschied geben.

Kontakt und weitere Infos: Nadine Körner, Telefon 03447/89 11 06, Mobil 0160/91 65 80 43 oder per E-Mail Nadine.Koerner@malteser.org; www.malteser-altenburg.de.