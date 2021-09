Mit Galas wird in Altenburg und Gera in die neue Theater-Spielzeit gestartet

Altenburg/Gera. In Altenburg und Gera werden Ausschnitte aus Werken aller fünf Sparten gezeigt.

Die Spielzeit 2021/22 des Theaters Altenburg Gera hält für jeden Geschmack Angebote bereit. Den feierlichen Spielzeitauftakt bilden die Eröffnungsgalas am Freitag, 17. September, um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera, am Sonntag, 19. September, um 14.30 und 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg, sowie am Montag, 20. September, um 18 Uhr in der gleichen Spielstätte.

Als Moderatorenteam begrüßen Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin das Publikum. Zur Eröffnungsgala präsentieren Solistinnen und Solisten aller fünf Sparten Ausschnitte aus verschiedenen Werken.

Doch es gibt in den nächsten Tagen noch mehr auf den Bühnen der Region. Am Samstag, 18. September, 16 Uhr findet im Puppentheater Gera die Premiere des Erzähltheaters „Der Wunderkasten“ (ab sechs Jahre) statt. Eine weitere Vorstellung folgt am Montag, 20. September, 16 Uhr, in der gleichen Spielstätte.

In dem Stück lassen zwei Geschichtenerzähler die Kinder tief in ihren Wunderkasten blicken. Zu hören sind die spannenden Abenteuer des Hirtenjungen Sam.

Mit dem Fabrikfrühstück am Sonntag, 19. September, ab 11 Uhr läutet die Theaterfabrik in der Tonhalle Gera im großen Saal die neue Spielzeit ein.

Im Großen Haus Gera hat das Diseusen-Drama „Ich glaub’, ’ne Dame werd’ ich nie“ am Sonntag, 19. September, 18 Uhr ,Premiere. Eine weitere Aufführung folgt am Montag, 20. September, um 18 Uhr in der gleichen Spielstätte.

Für alle, die gern lesen oder sich für Literatur interessieren, findet an jedem dritten Montag im Monat in der Theaterfabrik, Clara-Zetkin-Straße 1, in Gera, die „LesBar“ statt ‒ eine ungezwungene Runde Lesebegeisterter aller Altersklassen, die sich einmal im Monat treffen, um über ein zuvor gemeinsam ausgesuchtes Buch zu diskutieren. Der nächste Termin ist am Montag, 20. September um 19 Uhr.

