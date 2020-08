Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Geschichten um die Welt geführt

Zweimal war die Schauspielerin Mechthild Scrobanita zu Gast in der Stadtbibliothek. Sowohl Kinder als auch Erwachsene durften sie an diesen Tagen mit mehreren Veranstaltungen erleben. Das Motto an den Vormittagen lautete „Geschichten rund um die Welt“. Hortgruppen aus der Grundschule Martin Luther und der Grundschule Platanenstraße waren eingeladen, den Geschichten über Freundschaft und Wasser zu lauschen und aktiv mit Händen, Füßen und Musikinstrumenten mitzumachen. Am Nachmittag kamen interessierte Erwachsene auf ihre Kosten. Scrobanita stellte die Biografie der Sängerin Edith Piaf vor.