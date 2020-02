Eine Mitarbeiterin der Verlagsgruppe Randomhouse trägt einen Bücherstapel am Stand des Verlages.

Mit Goethe Gesellschaft zur Buchmesse

Für Verlage, Autoren und Literaturliebhaber beginnt der Frühling jedes Jahr mit der Leipziger Buchmesse. Auch die Goethe Gesellschaft Altenburg erwartet – nicht erst seit der Nominierung von Ingo Schulze für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse – wieder mit Spannung die Eröffnung der Präsentation von mehr als 2600 nationalen und internationale Ausstellern, die zum Eintauchen in die farbenreiche Welt der Literatur einladen.

Für Sonntag, 15. März, haben die Altenburger Goethe-Freunde erstmals einen gemeinsamen Messebesuch geplant, dem sich Interessierte gerne anschließen können. Neben dem Kennenlernen neuer Menschen und dem Austausch mit den Mitgliedern der Goethe Gesellschaft ist es möglich, vom günstigeren Gruppenpreis zu profitieren.

Die Kosten für den Gruppeneintritt müssen bis zum 24. Februar auf das Konto der Goethe Gesellschaft überwiesen sein. Details zur Zahlung erfolgen in der Anmeldebestätigung. Treffpunkt ist am Ausflugstag für Zugfahrer um 8.45 Uhr vor dem Bahnhof Altenburg oder für Autofahrer am Eingang der Messe um 10.30 Uhr.

Verbindliche Anmeldungen sind bis 20. Februar inklusive der Kontaktdaten per E-Mail an die Goethe Gesellschaft Altenburg zu richten unter der Adresse post@altenburgerland.de. Weitere Informationen unter: www.goethe-altenburg.de.