Mit Hammond-Orgel-Sound durch den Abend

Gut besuchtes Konzert vom Jazzklub Altenburg im Weindepot Priem: Eingeladen hatten die Kulturmacher die Band Soundsville um den Dresdner Gitarristen Lars Kutschke. Und gekommen waren viele Gäste, welche die Musik des Trios gleich vom ersten Ton an gespannt und später begeistert bis frenetisch aufnahmen.

Das lag auch unter anderem an Kutschkes exzellentem Gitarrenspiel, aber eben auch an seinen beiden bestens aufgelegten Mitmusikern aus Italien. Organist Alberto Marsico hatte sich für die reise- und rückenfreundlichere Orgel-Variante Viscount Legend Live entschieden, die im Klang aber schon ganz nah an die große Hammond-Orgel B3 mit dem Leslie-Rotationslautsprecher herankam. Und auf die Tasten der Orgel zauberte er dann mit gekonntem Fingerspiel von Boney M. bis Johann Sebastian Bach alles, was die vielen Musikschubladen so zu bieten haben.

Den Beat unter die Melodieläufe seiner beiden Partner legte der exzellente Schlagzeuger Alessandro Minetto, der auch schon gemeinsam mit Lee Konitz, Benny Golson, Steve Grossmann oder Jesse Davis auf der Bühne stand. Auf die Bühne brachten die Drei nett verpackte Evergreens im rockigen Gewand. Die hohe Kunst, dabei nicht ins Triviale und Belanglose abzurutschen, beherrschen die drei Profis äußerst gut. So konnten sie Jazz- und Blues-Muffel genauso überzeugen, wie die durchaus kritischen Geister der „Jazz-Polizei“. Und so kam es am Ende des Abends, wie es kommen musste: Zweimal wurden Zugaben gefordert und die Band ließ sich nicht lange bitten. Ein erfolgreicher Abend mit Wiederholungspotenzial für Veranstalter, Band und Besucher.

Bei der nächsten Veranstaltung vom Jazzklub Altenburg werden die Biografien diverser Ost-Stars unter die Lupe genommen, die mit ihrer Flucht aus der DDR eine besondere Signalwirkung entfalteten. Beleuchtet werden am 27. Februar um 20 Uhr im Paul-Gustavus-Haus mit Musikwissenschaftler Michael Rauhut und dem Filmemacher Tom Franke die Biografien von Veronika Fischer, Reiner Schöne und Dietrich Kessler vor und nach deren Flucht.