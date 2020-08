Mit Kreativität eine eigene Götterwelt erschaffen

Altenburg. Am Samstag ist Museumszeit in der Kunstgasse 1 in Altenburg.

Bei der Museumszeit im Lindenau-Museum in der Kunstgasse 1 können Kinder am Samstag, 15. August, jeweils 15 bis 17 Uhr, Meisterwerke nach antikem Vorbild anfertigen. Als Vorlage dienen die Gipsabgüsse des Kunstmuseums.

Die Gipsabgusssammlung des Museums beinhaltet eine Vielzahl antiker Helden, Götter und Persönlichkeiten. So werden die Besucher der Kunstgasse 1 im Foyer von der Göttin Athene begrüßt. Sie richtet ihren Blick auf das Schaudepot, hinter dessen Glasfassade sich dicht an dicht die Figuren des Altertums drängen. Sie stimmen auf die Museumszeit ein, in dem sich alles um antike Gottheiten dreht.

Unter dem Motto „Wenn Zeus Kopfschmerzen hat“ sind Familien dazu eingeladen, mit etwas Fantasie, Kreativität und Sinn für Farbkombinationen eine Praxisaufgabe zu bewältigen. Im Mittelpunkt stehen verschiedene kleine Gipsabgüsse, die – wie in der Antike – farbig gestaltet werden sollen. In lockerer Atmosphäre, unweit der Göttin Athene, können die Geschichten aus der Welt der griechischen Götter nachempfunden werden. Und vielleicht wird so die Frage geklärt, was passiert, wenn der Göttervater unter Kopfschmerzen leidet.

Für die Museumszeit bittet das Lindenau-Museum um einen Materialbeitrag von zwei Euro. Die Veranstaltung ist für maximal zehn Personen ausgelegt.