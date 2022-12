Mit schwerer Technik auf schmalen Dorfstraßen

Heukewalde. Im Altenburger Land geht die Glasfaser-Erschließung voran.

Mit schwerer Technik in kleinen Dörfern und schmalen Gassen arbeiten, um schnelles Internet zu bringen: Am Mittwoch demonstrierte die Circet Kabel Service, wie das geht. Etwa mit einer Felsfräse, die 48 Zentimeter in den Straßenkörper dringt. Ein Saugroboter nimmt den Aushub auf. Die Firma aus Römhild ist Generalunternehmer für den Breitbandausbau in Altenburg West. 300 Kilometer Tiefbau sind nötig, um bis 2024 15 Schulen, rund 350 Wirtschaftsunternehmen und etwa 4000 Haushalte ans schnelle Internet zu bringen. Schwerpunkte der Glasfaser-Erschließung sind Orte wie Heukewalde, Dobitschen, Göhren, Göllnitz, Heyersdorf, Jonaswalde, Kriebitzsch, Löbichau, Lödla, Lucka, Mehna, Meuselwitz, Monstab, Posterstein, Rositz, Schmölln, Starkenberg, Thonhausen und Vollmershain.