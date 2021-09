Mit Sommertheater in Altenburg, Gera und Lumpzig zufrieden

Altenburg/Gera. Leitung des Theaters Altenburg Gera zieht positive Bilanz.

Der Vorhang für das Sommerprogramm des Theaters Altenburg Gera ist am vergangenen Sonntag mit der Operngala „Nessun Dorma“ im Theaterzelt Altenburg gefallen.

Laut dem kaufmännischen Geschäftsführer Volker Arnold sind über das dreimonatige Sommertheater hinweg in 138 Vorstellungen 27 verschiedene Programme aus den Genres Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Ballett, Konzert und Puppentheater präsentiert worden. Überwiegend wurde Open-Air auf der eigens dafür errichteten Freiluftbühne vor der Bühne am Park, auf dem Markt in Altenburg, auf dem Areal der Bockwindmühle in Lumpzig und auf der Freilichtbühne im Hofwiesenpark Gera gespielt.

Mehr als 3000 Besucher bei „Krabat“ an der Bockwindmühle

„Über 14.000 Gäste besuchten die Vorstellungen, wobei dabei die stark begrenzten Zuschauerplätze aufgrund der Corona-Verordnungen zu berücksichtigen sind“, so Volker Arnold.

So besuchten beispielsweise die 20 Vorstellungen des Mystery-Musicals „Krabat“ an der Bockwindmühle in Lumpzig über 3000 Besucher.

Sommertheater als großes Experiment

Auch die Open-Air-Konzerte „Gypsy Night mit Roby Lakatos & Orchester“ in Altenburg und Gera sowie das Musiktheater „Mein Freund Bunbury“ in Gera gehörten zu den Besuchermagneten des Sommertheaters.

„Das Sommertheater war ein großes Experiment. Erstmals in der Geschichte unseres Theaters wurde den ganzen Sommer durchgespielt”, so Volker Arnold. Generalintendant Kay Kuntze ergänzt: „Laut Thüringer Verordnung war es den Thüringer Theatern ab 4. Juni wieder möglich, unter Auflagen zu spielen. An diesem Tag haben wir mit den Premieren des Musicals ‚Hedwig and the Angry Inch‘ im Theaterzelt Altenburg und der Ballettgala ‚TanzLust‘ in Gera das Sommertheater eröffnet. Nach einem etwas schleppenden Anfang zunächst noch mit Testungen vor Ort und GGG-Nachweisen, erfreute sich das Sommertheater schnell großer Beliebtheit und die Kartennachfrage stieg kontinuierlich, sodass wir resümieren können, dass dieses Experiment ein voller Erfolg war.”

Möglich wurde das Sommertheater durch individuelle Urlaubsregelungen. „Nach einer langen Durststrecke des Nichtspielens haben sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Sparten bereit erklärt, sobald es wieder möglich ist, zu spielen und unserem Publikum viel von dem anzubieten, was künstlerisch in den Monaten zuvor vorenthalten werden musste“, dankt der Theaterleiter der Belegschaft.

Auch in der neuen Spielzeit, die fast nahtlos an das Sommertheater anschließt, kann sich das Publikum auf viele kulturelle Höhepunkte freuen.

Informationen zu den Stücken sind auf der Webseite des Theaters Altenburg Gera nachzulesen.

Da das Theater Altenburg Gera in eine kurze Spielpause gegangen ist, finden dieses Wochenende keine Aufführungen statt.