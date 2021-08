Mitmachtüten für kleine Patienten im Klinikum Altenburg

Silke Wesser (r.) übergibt 20 Mitmachtüten für die Kinderklinik an Christine Helbig.

Altenburg. Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“ verteilt im Altenburger Land 500 Geschenke.

20 Mitmachtüten hatte Silke Wesser vom Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“ dabei, als sie jetzt das Klinikum Altenburger Land besuchte.

„Das Klinikum unterstützt unsere Aktion von Beginn an. Wir wollten gern etwas an die kleineren Patientinnen und Patienten der Kinderklinik weitergeben“, erklärt die Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur.

Viele Unternehmen unterstützen die Aktion

Der Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“ verteilt auch in diesem Jahr 500 Ferien-Mitmachtüten an festen Tagen und Orten im Landkreis Altenburger Land aus Spendenmitteln. „Für uns ist es selbstverständlich, diese Aktion zu unterstützten“ so Christine Helbig, für die Unternehmenskommunikation des Klinikums zuständig.

Dabei weiß sich das Klinikum bei der Aktion in guter Gesellschaft vieler Unternehmen des Landkreises sowie regionaler Partner.

Ablenkung für Kinder enorm wichtig

Die „Mitmachtüten“ sind mit Spiel- und Bastelideen ausgestattet. „So etwas ist natürlich in der Kinderklinik gefragt. Gerade wenn es Papa oder Mama nicht möglich ist, ihr Kind laufend während des Klinikaufenthaltes zu begleiten, ist diese Ablenkung enorm wichtig“, weiß Christine Helbig zu berichten.

In der Kinderklinik des Klinikums Altenburger Land kümmert sich zudem auch eine ausgebildete Erzieherin um eine altersgerechte Betreuung der Mädchen und Jungen.

Kinder haben es seit der Corona-Pandemie wirklich nicht einfach. Es ist eine wunderbare Aktion des Arbeitskreises, den Kindern hier vor Ort im Landkreis und in der Kinderklinik etwas Spiel und Freude zu schenken, heißt es von Seiten des hiesigen Krankenhauses.

Das ist in den Mitmachtüten drint. Foto: Yvette Otto

Etwa 19.000 stationäre und 23.000 ambulante Patienten werden jedes Jahr im Klinikum Altenburger Land behandelt, informiert das Krankenhaus.

Jährlich werden etwa 450 Babys im Klinikum zur Welt gebracht.

Ein Team von über 800 Mitarbeitern kümmert sich um die Patienten in Altenburg und im Klinikbereich Schmölln.

Das Klinikum ist ein Unternehmen des Landkreises Altenburger Land.