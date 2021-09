An die Lumpziger Bockwindmühle wird am 12. September zum Mühlenfest eingeladen.

Mühlenfest am Sonntag in Lumpzig

Lumpzig. Mehrere Vorträge und ein Markt werden an der Bockwindmühle geboten.

Am Sonntag, 12. September, lädt der Altenburger Bauernhöfe-Verein von 11 bis 17 Uhr zu einem Mühlenfest anlässlich des Tages des offenen Denkmals und des Deutschen Mühlentages an die Bockwindmühle Lumpzig ein.

In diesem Jahr werden sich die Flügel der 289 Jahre alten Windmühle drehen, auch wenn kein Wind geht, heißt es in einer Mitteilung. Besucher würden in einer Mühlenscheune sitzen, die noch wenige Jahre vorher im fünf Kilometer entfernten Kratschütz stand. Durch das Engagement des Vereins Altenburger Bauernhöfe und seiner Unterstützer sei in den vergangenen Jahren Großes vollbracht worden. Das passe auch zum diesjährigen Motto des Denkmaltages „Sein & Schein“. Bei Vorträgen und Führungen würden so manche Rätsel gelöst, wird angekündigt.

Diese Themen werden besprochen:

11.30 und 12 Uhr: Translozierung, Translokation: Was ist das und warum macht man so etwas?;

13 Uhr: Effektive Mikroorganismen für Garten, Haushalt und Wohlbefinden.

15 Uhr: Braucht der Igel unsere Hilfe? Und wenn ja, was kann ich tun?

Auf dem gesamten Gelände würden zudem regionale Handwerker ihre Produkte vorstellen und anbieten. Es würden Genähtes, Korbwaren, getöpfertes Gebrauchsgeschirr ebenso wie Schmuck, Holzspielzeug, saisonale Pflanzen einer Gärtnerei und Bienenerzeugnisse verschiedenster Art angeboten. Erstmals werde ein Kunstschmied mit seiner Feldschmiede den mächtigen Hammer schwingen, so dass die Funken nur so sprühen.

Der Lumpziger Spielmannszug unterhalte die Gäste zur Kaffeezeit. Zu langen Schlangen werde es mit Sicherheit an der Mühlen-Waage-Schaukel kommen, ein extra für den künftigen Mühlenspielplatz entwickeltes Spielgerät. Weiterhin gebe es wieder tierische Animateure wie Ziegen und Tauben zu bestaunen.

Mit dem Besuch unterstützten Gäste die ehrenamtliche Arbeit des Vereins zum Erhalt und Ausbau des Mühlenareals. Der Eintritt koste zwei Euro. Zu beachten seien die aktuellen Corona-Verordnungen.