Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera unter Leitung von Generalmusikdirektor Laurent Wagner beim Serenadenkonzert zum Sommertheater 2020. Ähnliche Angebote könnten auch in Altenburg ab Pfingsten wieder möglich sein

Musical in Lumpzig ist weiter fest im Plan

Altenburg. Theater bereitet sich auf kurzfristige Öffnung ab Pfingsten vor. Neuer Podcast gestartet

Der Vorhang bleibt weiterhin geschlossen – zumindest vorläufig. Nach den geltenden Regeln des Infektionsschutzgesetzes muss der Spielbetrieb des Theaters Altenburg Gera noch ruhen. Denn die Öffnungsmöglichkeiten für Theater sind von den lokalen Inzidenzwerten abhängig. Erst wenn die Inzidenzwerte in Altenburg oder Gera fünf Tage lang unter 100 liegen, sind zwei Tage später wieder Veranstaltungen mit Publikum möglich.

Dennoch ist man hinter den Kulissen des Theaters guter Dinge und hat einen vielfältigen Spielplan vorbereitet, um kurzfristig reagieren zu können. Ab Pfingsten wäre es theoretisch möglich, in einer Freiluftspielstätte auf dem Platz vor der Bühne am Park Gera oder im Theaterzelt Altenburg Konzerte, Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Puppentheater für Publikum anzubieten.

Uraufführung an der Bockwindmühle im Blick

In Gera soll neben dem Theater ähnlich wie schon 2020 eine Open-Air-Bühne und eine Publikumsbestuhlung auf der weitläufigen Terrasse des ehemaligen Theaterrestaurants aufgebaut werden. Das Theaterzelt Altenburg soll durch die Öffnung der seitlichen Zeltwände zu einer Außenspielstätte umfunktioniert werden. So könnte die dortige Einrichtung genutzt und eine effektive Lüftung ermöglicht werden.

Außerdem bereitet sich das Theater Altenburg Gera auch intensiv darauf vor, an der Bockwindmühle Lumpzig das Freilichtspektakel „Krabat“ als Mystery-Musical uraufzuführen. Eine Serie von rund 20 Vorstellungen von Anfang Juli bis Anfang August wäre seitens des Theaters machbar, wenn es die entsprechenden Rahmenbedingungen erlauben, heißt es. Alle fünf Sparten bereiten Programme vor, die unter Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen gespielt werden können und auch für das Publikum sind Maßnahmen zum Infektionsschutz vorgesehen, die auf den guten Erfahrungen des letzten Jahres basieren.

Theater startet eigenen Podcast

Theaterpädagogin Anna Fricke (rechts) hat einen neuen Podcast konzipiert, der monatlich erscheinen soll. Hier ist sie bei der Aufzeichnung der ersten Folge mit ihrem Gast Sophie Oldenstein im Gespräch. Foto: Theater Altenburg Gera

Vor wenigen Tage hat das Theater zudem ein digitales Format gestartet, um das Publikum auf anderen Wegen zu erreichen. „Von A bis G – der Theaterpodcast!“ heißt das Programm der Theaterpädagogin Anna Fricke. Der Name ist Programm: von Altenburg bis Gera, von Generalprobe bis Applaus, von Genie bis Alter Ego, immer mit Anna und Gast. Hören kann man den Theaterpodcast ab sofort kostenlos auf Spotify. Der Podcast wird in Kooperation mit dem Thüringer Medienbildungszentrum der TLM in Gera produziert.

In der ersten Folge „PROLOG – Warum noch ein Podcast?“ erklärt Anna Fricke ihre Idee für das neue Format und spricht mit Kollegin Sophie Oldenstein (Dramaturgin für Schauspiel und Puppentheater) am Mikrofon gegenüber. Jeden Monat erscheint eine weitere Folge mit neuen Themen und wechselnden Gästen. Sie gewähren spannende Einblicke hinter die Kulissen: Wie und woran wird zurzeit gearbeitet? Welche geheimen Ecken gibt es im Theater? Wie lässt sich der Theaterkosmos eigentlich beschreiben? Ein bisschen Tratsch und Klatsch, Kostproben der künstlerischen Arbeiten und berufliche Werdegänge wird es mitunter auch geben. Am Ende jeder Folge müssen sich die Gäste schließlich einigen persönlichen Fragen stellen.