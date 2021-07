„MusicClub“ lädt zu Open-Air nach Schmölln

Im „MusicClub Schmölln“ sind am Samstag zwei Konzerte zu erleben.

Schmölln. Zwei Band treten am Samstag auf.

Der „MusicClub Schmölln“ lädt am kommenden Samstag, 24. Juli, ab 18 Uhr zu einem Open-Air ein. Diesmal sind mit Tumbling Dice eine Rolling Stones Tribute-Band und mit Rattlin’ Bog einschlägiger Irish Folk angekündigt.

Einlass werde bereits ab 18 Uhr gewährt, das Open-Air-Konzert selbst beginne um 19.30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung.

Zu beachten sei auch die veränderte Parksituation in der Straße An der Sprotte. Das städtische Ordnungsamt verweist hier auf den Park & Ride-Anlage in der Altenburger Straße.

Ab sofort könnten Karten zusätzlich zur Abendkasse auch online über www.musicclub-sln.de erworben werden.