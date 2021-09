Autorin Tatjana Böhme-Mehner liest bald in Altenburg und Gera aus ihrem neuesten Werk „Leipziger Mörderquartett".

Musikkritikerin stellt ihren Krimi in Altenburg vor

Altenburg. Tatjana Böhme-Mehner präsentiert in Altenburg ihren Debüt-Krimi mit dem Titel „Leipziger Mörderquartett“

Im Theaterzelt Altenburg wird es am Samstag, 11. September, um 19.30 Uhr schaurig schön, denn dann liest Autorin Tatjana Böhme-Mehner aus ihrem druckfrischen Debüt-Krimi mit dem Titel „Leipziger Mörderquartett“.

Viele Jahre für die OTZ tätig

Für den schöpfte die Musikpublizistin aus ihrer langjährigen Erfahrung als Musikkritikerin für verschiedene mitteldeutsche Medien. Viele Jahre war die promovierte Musikwissenschaftlerin auch für die Ostthüringer Zeitung tätig und schrieb nicht zuletzt über Konzerte und Musiktheaterproduktionen des Theaters Altenburg Gera, ein Haus, mit dem sie seit ihrer Kindheit verbunden ist. Seit 2015 arbeitet sie als Dramaturgin an der Philharmonie Luxembourg.

Traum von Enthüllungsgeschichte

Zur Handlung: Eigentlich ist Anna Schneider gern Musikkritikerin in Leipzig, nur manchmal träumt sie von der großen Enthüllungsgeschichte. Da scheint der Tod eines Streichquartettmitglieds während eines Konzerts die perfekte Chance auf eine Enthüllungsstory zu sein, und die absurde Begegnung mit dem Gewandhaus-Bratscher Habakuk C. Brausewind, der fortan ihr Co-Ermittler ist, bringt unerwarteten Schwung in Annas Leben.

Die beiden durchpflügen den musikstädtischen Sumpf und bekommen es mit einem ominösen Instrumentenhändler zu tun.

Informationen und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) beziehungweise 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Kein Verkauf über externe Stellen

Einlass und Öffnung Vorstellungskasse ab 30 Minuten vor Beginn der Lesung.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.

