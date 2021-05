Musikschule Altenburger Land unterrichtet vor Ort

Altenburg/Schmölln/Gößnitz. Nach langer Corona-Zwangspause können die Instrumente wieder erklingen.

Dank sinkender Corona-Inzidenz ist auch die Musikschule des Landkreises Altenburger Land wieder in der Lage, Präsenzunterricht anzubieten. Ab Dienstag,1. Juni, sind die Standorte in Altenburg und Schmölln sowie die Unterrichtsstätte Gößnitz wieder geöffnet – allerdings erst einmal nur für den Einzelunterricht, heißt es.

Das Lehrerkollegium sei für die Wiederaufnahme des Unterrichts bestens vorbereitet. Jedoch sei der Unterricht noch nicht in den elementaren Grundfächern sowie in den Kursen und im Ensembleunterricht möglich. Hält der positive Trend in Bezug auf die sinkende Inzidenz weiter an, werden sicher bald auch diese Fächer wieder unterrichtet, heißt es im Landratsamt. „In diesem Fall werden die Schüler rechtzeitig informieren“, so eine Behördensprecherin.

Breites Spektrum

Bedingt durch die Corona-Pandemie war es Interessierten in letzter Zeit kaum möglich, sich für den Vokal- und Instrumentalunterricht anzumelden. Zahlreiche Musikinstrumente stehen für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Verfügung. Die Angebotspalette reicht von Tasteninstrumenten, Zupfinstrumenten und Streichinstrumenten über eine große Auswahl an Holz- und Blechblasinstrumenten bis hin zu Akkordeon, Schlagzeug und Gesang.

Die Musikschule habe ihr Angebotsspektrum zudem erweitern können. Neben dem Kurs „Babymusik“ seien ab sofort auch Anmeldungen in den Fächern Dudelsack und Ukulele möglich. In allen Instrumentalfächern und im Fach Gesang könnten begrenzt noch Anmeldungen angenommen werden. Freie Kapazitäten gebe es besonders auch in den Fächern Blockflöte, Violine und Klavier.

Auf der Website unter www.musikschule-altenburgerland.de sind viele weitere Informationen, alle Unterrichtsfächer und zahlreichen Angebote zu finden.

Testpflicht vor Unterricht

Voraussetzung für den Unterricht in der Musikschule ab Dienstag sei ein negativer Corona-Test, der Nachweis einer vollständigen Impfung oder der Nachweis, nach einer Corona-Infektion genesen zu sein. Der Unterricht finde unter strikter Einhaltung aller vorgeschriebenen Corona-Regeln statt. Die Schulleitung und alle Pädagogen würden dazu jederzeit Auskunft geben.

Der Schulteil in Altenburg ist telefonisch unter 03447/315055 zu erreichen; der Schulteil in Schmölln unter der Nummer 034491/56820.