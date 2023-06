Musikschule lädt nach Schmölln und Altenburg ein

Altenburg/Schmölln. Am Samstag, 3. Juni, präsentieren sich die Schulteile der Musikschule Altenburger Land in Schmölln und Altenburg jeweils mit einem Tag der offenen Tür. Und der nächste Höhepunkt steht auch schon im Kalender.

Die Musikschule des Landkreises Altenburger Land lädt am Samstag, 3. Juni, Interessierte zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 13 Uhr präsentiert sich der Schulteil Schmölln, Am Brauereiteich 1, und von 14 bis 17 Uhr der Schulteil Altenburg in der Schmöllnschen Vorstadt 9 ‒ 11. Schon wenige Tage später steht der Schulwettbewerb an.

Die Orgel der Brüderkirche kann besichtigt und bespielt werden

Los geht der Tag der offenen Tür jeweils mit dem Stück „Das Hemd vom Unzufriedenen“ von Wilhelm Busch. Nach der musikalischen Begrüßung können sich die großen und kleinen Gäste auf das Instrumentenschnuppern, die Bastelaktion „Tierisch gut“ sowie eine Präsentation der Musikalischen Früherziehung freuen. In beiden Schulteilen gibt es Kaffee und Kuchen für die Besucher.

Ein besonderer Höhepunkt wird in Altenburg die Möglichkeit sein, sich von 16 bis 17 Uhr die Orgel der Brüderkirche vorführen zu lassen und selbst auszuprobieren.

Nächster Höhepunkt folgt mit dem Schulwettbewerb

Der nächste Höhepunkt ist der Schulwettbewerb. Dieser wird diesmal vom 5. bis 9. Juni in den Schulteilen Altenburg, Schmölln sowie in der Unterrichtsstätte Gößnitz ausgetragen. In den Kategorien Streicher hoch/tief, Schlagzeug, Blockflöte, Gesang und Kammermusik stellen sich Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen der Bewertung der Jury aus Lehrkräften.

Die Preisträger treten dann am 17. Juni in der Aula der Volkshochschule in Altenburg auf. Dort werden noch einmal die beim Wettbewerb präsentierten Stücke erklingen. Das Konzert für Streichinstrumente und Gesang beginnt 15 Uhr. Die Kategorien Blockflöte, Schlagzeug und Kammermusik haben ihren Auftritt 17 Uhr.

Die Fördervereine zeichnen zudem auch diesmal die Besten mit der „Silbernen Stimmgabel“ aus. „Für hervorragende und sehr gute Leistungen werden wieder silberne und bronzene Plaketten überreicht und das Theater Altenburg Gera spendet erneut für die Teilnehmenden Konzertgutscheine“, vervollständigt Schulleiterin Gabriele Herrmann.