Nachwuchs fördern und Werte vermitteln

„Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ ist die höchste Auszeichnung der Commerzbank und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für Vereine, die sich um die Nachwuchsarbeit im Leistungssport besonders verdient gemacht haben. Im Volksbad Jena wurden in großem Rahmen acht Vereine der Region prämiert und für ihr Engagement mit jeweils 5000 Euro Förderprämie ausgezeichnet. Im Jenaer Rampenlicht standen der Skiverein Eintracht Frankenhain, der Bob- und Rodelclub 05 Friedrichroda, der Dresdner Sportclub 1898, der SKD Sakura Meuselwitz, der Böllberger SV Halle, der Eislauf-Verein Dresden, der SKC TaBeA Halle 2000 und als Lokalmatador der SV GutsMuths. Im bereits 33. Jahr der traditionsreichen Auszeichnung hatte die Jury mit der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker, der Präsidentin des Landessportbundes Baden-Württemberg, Elvira Menzer-Haasis, Uwe Hellmann, Leiter Brand Management der Commerzbank, Uschi Schmitz, der DOSB-Vizepräsidentin Leistungssport sowie Antidoping-Expertin Meike Evers-Rölver einmal mehr die Qual der Wahl. Nach einem vorgegebenen Kriterienkatalog wurden alle eingereichten Bewerbungen durchleuchtet, bevor die insgesamt 50 Gewinnervereine feststanden.

Das Grüne Band prämiert nicht nur die Förderung junger Talente, sondern auch den Einsatz ihrer Übungsleiter, Initiativen zur Integration benachteiligter Jugendlicher oder Aktivitäten im Anti-Doping-Kampf. Bei der Bewertung legt die Jury ihr Augenmerk nicht allein auf den sportlichen Erfolg des geförderten Nachwuchses. Mindestens ebenso gewichteten die Juroren das gleichzeitige Vermitteln des gesellschaftlichen Wertekanons, sozialer Kompetenz und Fairness.

Im Jahr 1996 wurde der Verein Shotokan-Karate-Dojo Sakura Meuselwitz gegründet, der heute einer der erfolgreichsten Karatevereine Thüringens ist, aber auch einen Mehrspartenverein darstellt und derzeit über 200 Mitglieder aufweist. Neben den vielen Landes- und Deutschen Meistertiteln sowie weiteren Platzierungen gewannen einige Karateka auch internationale Titel. Aufgrund dieser Erfolge wurde dem Verein Anfang 2001 der Titel Landesleistungsstützpunkt für Karate zuerkannt.

Die Altersstruktur im Verein ist breit gefächert, da Karatetraining schon ab drei Jahren angeboten wird. Und es gibt viele weitere Gesundheitssportangebote wie Pilates, Rückenschule, Nordic Walking und Budomotion, die allesamt bis ins hohe Alter trainiert werden können. Viele Angebote, die sogar mit mehreren Qualitätssiegeln „Sport pro Gesundheit“ ausgezeichnet wurden und auch dem „Deutschen Standard Prävention“ entsprechen, sind von den Krankenkassen anerkannt, wobei letztere die anfallenden Kosten in der Regel tragen. Der Verein reagierte in der Vergangenheit nicht nur auf die Nachfragen nach weiteren Sportangeboten, sondern expandierte im Jahr 2000 in die Nachbarstadt Lucka, in der Kinder und Jugendliche einmal wöchentlich Karate trainieren können.