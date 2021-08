Nachwuchsarbeit beim SV Schmölln bereitet Sorgen

Schmölln. Verein steht finanziell gut da und hat Zahl der Mitglieder erhöhen können.

Zur Jahreshauptversammlung wurden die Mitglieder des SV Schmölln 1913 auf den Sportplatz in die Sommeritzer Straße eingeladen. Da es durch Corona im Vorjahr keine Jahreshauptversammlung gab, wurden diesmal gleich zwei Jahre betrachtet.

Positives wusste Schatzmeisterin Astrid Pohl von den Geschäftsjahren 2019 und 2020 zu berichten. Jeweils gab es ein Plus in der Vereinskasse, auch wenn im Jahr 2020 die Einnahmen um rund 25 Prozent einbrachen. Durch Einsparmaßnahmen und weniger Ausgaben konnte das kompensiert werden, auch wenn die Schatzmeisterin zu bedenken gab, dass der Überschuss im Jahr 2020 auf den Geldpreis aus dem Wettbewerb „Machen 2020“ zurückzuführen ist, „sonst wären wir im Minus gewesen“, so Pohl.

Dass der Verein grundsolide aufgestellt ist, belegen die Mitgliederzahlen. Die sind seit der letzten Jahreshauptversammlung sogar leicht gestiegen, sodass der größte Sportverein der Stadt aktuell 426 Mitglieder hat. Zu verdanken ist das auch einer neuen Sportgruppe, die durch Waltraud Burkhardt hervorragend betreut wird.

Für seine fünfjährige Vorstandstätigkeit sowie seine vielen Jahre als Trainer beim SV Schmölln 1913 wurde Falk Sporbert geehrt. Er ist auf eigenen Wunsch von seinen Posten zurückgetreten. Es folgten die Auszeichnungen für die langjährigen Vereinsmitglieder, wobei auch hier die Jubilare aus zwei Jahren geehrt wurden. Im Jahr 2020 hatten Manfred Becker (70 Jahre Mitgliedschaft) und Klaus Stiebritz (60 Jahre) die meisten Mitgliedsjahre zu feiern. Im Anschluss wurden die runden Jubiläen des Jahres 2021 geehrt. Hier steht Harald Sieber (65 Jahre Mitgliedschaft) an der Spitze.

In den weiteren Wortmeldungen war es einmal mehr Fußball-Nachwuchsleiter Andreas Bräutigam, der in aller Deutlichkeit die Nachwuchstrainer für die geleistete ehrenamtliche Arbeit lobte, gleichzeitig aber auch um mehr Nachwuchstrainer (vor allem aus den eigenen Reihen) warb, um die hohe Qualität der Nachwuchsarbeit auch zukünftig halten zu können. Diesen Worten schloss sich Ulf Schnerrer, Vereinsberater des Kreissportbundes, an. „Die Anzahl der Nachwuchstrainer ist gemessen an der Anzahl der Vereinsmitglieder nur Mittelmaß, obwohl der SV Schmölln 1913 sonst in allen Bereichen deutlich über dem Mittelmaß ist“, so Schnerrer.