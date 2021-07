Die Schmöllner Naturfreunde laden an den Artenschutzturm Nödenitzsch ein.

Naturfreunde informieren in Nödenitzsch

Nödenitzsch. Schmöllner Naturfreunde hoffen auf zahlreiche Besucher am 29. Juli.

Am Donnerstag, 29. Juli, veranstalten die Schmöllner Naturfreunde einen Tag der offenen Tür am Artenschutzturm in Nödenitzsch.

Besucher sind eingeladen, sich einen Überblick zu verschaffen, wie man Quartiere für gebäudebewohnende Tierarten mit einfachen Mitteln schaffen kann. Für Fragen und Anregungen stehen die Schmöllner Naturfreunde zur Verfügung. Um diese Jahreszeit sind auch noch interessante Beobachtungen von Schalben, Sperlingen und Fledermäusen möglich.

Beginn ist 17 Uhr.