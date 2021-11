Naturschutzbeauftragter aus Weißbach für Ehrenamt geehrt

Schmölln/Erfurt. Insgesamt drei Vertreter aus dem Landkreis Altenburger Land wurden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet.

Seit 2005 werden anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts verdiente Thüringerinnen und Thüringer mit dem Ehrenbrief des Freistaats Thüringen geehrt. Am Freitag zeichnete Ministerpräsident Bode Ramelow (Linke) insgesamt 14 Bürgerinnen und Bürger, die sich seit langem in ganz unterschiedlichen Bereichen – im Sozialen, Politischen oder Gesellschaftlichen – im Freistaat engagieren, aus. „Ich möchte allen ehrenamtlich engagierten Menschen in Thüringen meinen persönlichen Dank aussprechen. Ihr Einsatz für die Allgemeinheit nötigt mir großen Respekt ab“, so der Ministerpräsident.

Aus der Region war unter anderem Rainer Klinner aus dem Schmöllner Ortsteil Weißbach. Er ist einer der „dienstältesten“ Beauftragten für Naturschutz, der durch den Landrat des Altenburger Landes zum wiederholten Mal in dieses Ehrenamt bestellt wurde. Seit über 40 Jahren engagiert er sich für den Natur- und Artenschutz und berät die Naturschutzbehörde mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Torsten Rist aus Altenburg. Er steht dem SV Lerchenberg Altenburg seit 2004 als Vorsitzender vor. Beim SV Lerchenberg trainieren regelmäßig über 100 Kinder und Jugendliche. Durch sein Wirken hat sich in Altenburg und in Lödla ein jährlicher Crosslauf etabliert. Zudem konnte mit seiner Unterstützung eine Wurfanlage auf dem Areal der städtischen „Skatbank-Arena“ errichtet werden.

Janek Rochner-Günther aus Altenburg erhielt ebenfalls den Ehrenbrief. Er hat die Integrative Sambagruppe „Como vento“ in Altenburg-Nord ehrenamtlich aufgebaut. Die Gruppe arbeitet seit zwölf Jahren mit Kindern und Jugendlichen des Sozialraums Nord in Altenburg. Hier finden sich 70 rhythmusbegeisterte Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und verschiedener Nationen zu Trommelklängen ein.