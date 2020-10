Naumannstraße 4 bald in neuem Glanz

Viel tut sich in der Friedrich-Naumann-Straße 4 in Schmölln. Das Wohnhaus dort war lange Zeit unbewohnt, Nebengelasse teilweise eingestürzt. 2019 stand die Immobilie in Eigentum der Stadt zum Verkauf. Allerdings meldete sich kein Interessent, Kaufangebote gab es ebenso wenig. Jetzt wird das Haus jedoch saniert.