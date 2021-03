Neben frischer Frisur gibt es Kuchen, Kunst, Kultur

Entspannt gelehnt an einem historischen Friseurstuhl, freut sich Yvonne Ammer in der Altenburger Farbküche auf die Eröffnung ihres soziokulturellen Friseursalons.

Wechsel des Lebens: Viele entscheiden sich in ihrem Leben, einfach nochmal was anderes zu machen, sich auszuprobieren, offen für Neues zu sein. Dabei ist das Alter keineswegs ein Hinderungsgrund. Friseurmeisterin Yvonne Ammer wagt mit ihren 50 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit und möchte einen soziokulturellen Friseursalon in Altenburg eröffnen. Was dieser zu bieten haben wird und was die Friseurmeisterin dazu bewegt hat, verrät sie im Interview.