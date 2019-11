Tischlermeister Andreas Kastl wiegt hier einen von insgesamt vier Flügeln, die am kommenden Montag an der historischen Bockwindmühle in Lumpzig montiert werden.

Neue Flügel für die Bockwindmühle Lumpzig

Tischlermeister Andreas Kastl wiegt hier einen von insgesamt vier Flügeln, die am kommenden Montag, 18. November, an der historischen Bockwindmühle in Lumpzig montiert werden. Das Orkantief Friederike hatte im Januar 2018 die Bockwindmühle schwer geschädigt. Ein Flügel wurde zerstört, zwei weitere waren so marode, dass sie ebenfalls erneuert werden mussten. Der Trägerverein Altenburger Bauernhöfe e. V. summiert den damals angerichteten Schaden auf rund 80.000 Euro. Auch der Wellkopf ging kaputt, er konnte bereits im vergangenen Jahr wieder neu eingesetzt werden. Nun folgen die insgesamt vier Flügel, von denen jeder einzelne rund 284 Kilogramm auf die Waage bringt. Die Vorbereitungen für die Aktion am Montag laufen seit gestern auf Hochtouren. Kastl arbeitet dafür mit Zimmermeister Frank Jung aus Heukewalde zusammen. Am Montag werden dann zwei schwere Kräne an der Bockwindmühle erwartet, die die neuen Flügel der Windmühle an ihren Platz transportieren.