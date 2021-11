Foto: Via Nova

Musik von „Mariamagdalena“ gibt es an diesem Samstag im Altenburger Paul-Gustavus-Haus zu hören.

Neue Musik mit „Mariamagdalena“ in Altenburg

Altenburg. Das Klangnetz Thüringen 2021 ist zu Gast im Paul-Gustavus-Haus.

Das Duo „Mariamagdalena“ ist am Samstag, 20. November, ab 20 Uhr mit einem Konzert im Altenburger Paul-Gustavus-Haus in der Wallstraße 29 zu Gast.

Der Verein „Via Nova – zeitgenössische Musik in Thüringen“ und das Paul-Gustavus-Haus setzen damit ihre Zusammenarbeit bei der Konzertreihe Klangnetz Thüringen fort.

Eigene Werke erklingen

Das Duo, bestehend aus Maria Löschner (Akkordeon) und Silvia Kopáčová (Gitarre), führt am Samstagabend Werke der Komponisten Hubert Hoche, Eunsil Kwon, Rainer Rubbert, Henry Mex und Claes Biehl sowie eigene Werke auf, wird angekündigt.

Das Duo „Mariamagdalena“ gründete sich in Weimar. Die Musikerinnen Maria Löschner und Silvia Kopáčová fanden durch das Ensemble „Miet+“ (Multimediales Improvisationsensemble Thüringen) zueinander.

Grenzen werden überschritten

Beide beschäftigten sich intensiv mit Neuer Musik und seien exzellente Instrumentalistinnen, nicht nur auf diesem Gebiet. In ihren Konzerten würden sie Avantgarde mit Stücken vorhergehender Epochen spannend verbinden.

Gerne würden dabei Grenzen der sonst häufig in sich hermetisch erstarrten Neuen Musik überschritten und erweitert.

Der direkte Kontakt zu bedeutenden Komponisten unserer Zeit, aber auch zur jungen und experimentellen Szene sei ihnen wichtig. Damit wollten sie das aktuelle Musikgeschehen untersuchen, bereichern und durch die Zusammenarbeit mit den Komponisten mitentwickeln, heißt es.

Gegenpol zum Klassischen

Als Konzertreihe mit zeitgenössischer Musik ist das Klangnetz Thüringen Gegenpol zu vielen klassischen Konzertprogrammen, in denen es eher um Bewahren und Vergegenwärtigen einer älteren Musiktradition geht. Die Programme bestehen aus Musik, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre ist und zu weiten Teilen von aktuell in Thüringen lebenden Komponisten geschrieben wurde.

Im Jahr 2021 findet die Reihe mit Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft statt.

2G-Regel gilt

Der Eintritt zum Konzert betrage zwölf Euro für Vollzahler und acht Euro für Ermäßigungsberechtigte. Die Karten seien an der Abendkasse erhältlich.

Es gelte die 2G-Regel, Genesene und Geimpfte zeigen ihren Nachweis an der Abendkasse vor.

Zusätzliche Informationen gibt es unter www.via-nova-ev.de.