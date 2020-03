Neue Waldschänke für Rastplatz am Schloßiger Weiher

Dass die kleine Waldschänke am Schloßiger Weiher ihre besten Tage bereits hinter sich hat, bemerkte Uwe Brenn bereits vor gut drei Jahren. Der Schmöllner ist Mitglied im Angelfischverein 1967 und regelmäßig an dem kleinen Gewässer zwischen Schmölln und Schloßig unterwegs. „Wir vom Verein haben die gröbsten Schäden an der Holzhütte immer mal ausgebessert“, erzählt er. Aber inzwischen konnte auch das nichts mehr retten.

Spenden gesammelt in Schmölln

Bei der Stadtverwaltung hatte er das Problem gemeldet. „Aber ich weiß ja, dass es schwer ist, bei solchen Sachen schnell zu helfen“, sagt er. Weshalb Brenn jetzt selbst Nägel mit Köpfen machte. Er ging zum Holzhandel Marsteller, erklärte dort sein Anliegen und ließ sich einen Kostenvoranschlag für eine neue, überdachte Sitzhütte am Schloßiger Weiher machen. 850 Euro sollte sie kosten. „Mit dem Preis kam mir der Holzhandel schon sehr entgegen“, freut sich Brenn. Mit dem Kostenvoranschlag in der Tasche lief er dann los und sprach bei insgesamt 26 Firmen in Schmölln vor – mit Erfolg. „Innerhalb von nur zwei Tagen hatte ich das nötige Geld zusammen. Ich habe mich so gefreut“, erzählt Uwe Brenn. Auch Privatpersonen spendeten für die neue Sitzgelegenheit, die nun gekauft werden kann. Am Ende seiner Spendensammlung fehlten ihm noch 50 Euro. „Da half mir Jörg Wiswe“, so Brenn weiter. Der selbstständige Frisör habe ein bisschen herumtelefoniert und seine Kontakte mobilisiert. „Und schon hatte sich ein weiterer Spender gefunden.“

Aufbau am 4. April mit Dankeschön für alle Unterstützer

Die Einzelteile der hölzernen Waldschänke liefert Holzhändler Marsteller, der außerdem noch eine neue Holzbank stiftet, nun am 4. April kostenlos an. An diesem Samstag wird sie von Brenn und einigen Mitstreitern aus dem Angelfischerverein selbst aufgebaut. Um 8 Uhr morgens geht es los. „Wenn noch zwei, drei Helfer mitmachen würde, wäre alles perfekt. Werkzeug und Technik ist alles vorhanden“, wirbt er um Unterstützung. Nach getaner Arbeit lädt Brenn dann all jene zum Roster- und Steakessen ein, die Geld für diese Neuanschaffung am Schloßiger Weiher gaben. Als Dankeschön dafür. Der Altkirchener Steinmetz Andy Franke spendiert zudem eine Steinplatte, auf die alle Namen der Spender eingraviert werden. Sie wird vor Ort und für jedermann sichtbar platziert. „Darüber freue ich mich auch sehr“, sagt Brenn.

Dass all das ohne sein persönliches Engagement vielleicht nichts oder nicht so schnell etwas geworden wäre, davon will der Schmöllner eigentlich nichts wissen. „Das hier ist ein so beliebter und viel genutzter Platz. Den muss man doch einfach in Ordnung halten“, begründet er seinen Einsatz. Und: „Aufregen kann man sich ja immer schnell. Ich mache aber lieber selbst etwas, als immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen.“Eine Einstellung, für die Brenn in der Knopfstadt bereits bekannt ist. Denn Jahr für Jahr ruft er regelmäßig zu Aufräumaktionen an und in der Sprotte auf. Auch in diesem Jahr wird es solche Aktionen wieder geben. Anfang Juni ist es soweit.