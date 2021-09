New York auf dem Weg nach Zürchau

Zürchau. Zum Tag des offenen Ateliers wird ein fahrendes Anthony-Lowe-Bild präsentiert.

Eine tanzende Kirchenorgel und runde Häuserfronten fahren nach Zürchau. Gunter Trapp steuert an diesem Sonntag, 19. September, seinen Barkas vor das Ateliertor des englisch-deutschen Künstlers Anthony Lowe im Nobitzer Ortsteil.

Anlass für den Besuch Trapps ist der Tag des offenen Ateliers, zu dem Anthony Lowe alle Interessierten am Sonntag von 10 bis 17 Uhr nach Zürchau 10a einlädt.

Mit Künstler ins Gespräch kommen

Der Barkas wurde im Jahre 2011 in einem Projekt von Jugendlichen mit dem Künstler gestaltet. Besucher können Lowes Ölgemälde von Stadtlandschaften und Interieur direkt am Arbeitsort des Künstlers betrachten und mit ihm ins Gespräch kommen, heißt es.

Altenburg, Leipzig, Chemnitz, London, New York und andere Stadtlandschaften seien zu sehen, die Lowe in seiner eigenen Handschrift, seiner unverwechselbaren Komposition und seinem besonderen Blick geschaffen habe. Reproduktionsdrucke einiger Gemälde würden bereitliegen, die Interessierte am Sonntag kaufen können. Anthony Lowe, Mitglied des Verbandes Bildender Künstler Thüringen, ist erneut der einzige Maler des Verbandes im Altenburger Land, der sich an der thüringenweiten Aktion beteiligt. In diesem Jahr sind es insgesamt 59 Künstler und Künstlerinnen des Landes, die ihre Ateliertüren öffnen.

Zum Tag des offenen Ateliers am Wochenende besteht für Kunstinteressierte die Möglichkeit, eine Erlebnisreise zu verschiedenen Kunstrichtungen, Stilen und Arbeitsweisen zu unternehmen. Antworten aus berufenem Munde seien dabei inklusive.

Direkte Anfahrt nicht möglich

Auch am Tag des diesjährigen offenen Ateliers müssen die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden, das heißt Mundschutz muss getragen und Abstand eingehalten werden.

Noch ein Hinweis: Die direkte Fahrt nach Zürchau ist wegen der Bahnbaustelle derzeit nicht möglich. Besucher müssten über Bornshain beziehungsweise über Lehndorf/Saara anreisen.

Weitere Infos unter: www.anthonylowe.de, https://vbkth.de

