Nicht nur die Onleihe wird in Altenburg immer beliebter

Positive Bilanz zieht die Altenburger Stadtbibliothek für das Jahr 2019. Ein Ausleihrenner sind die neu angeschafften „Tonies“ für die Kinder. Insgesamt konnten 2624 Neuzugänge an Medien verzeichnet werden. Rund 66.000 Medien wurden von den 2296 aktiven, also zahlenden Bibliotheksbenutzern entliehen. Zum Vergleich: 2018 wurden nur 1655 aktive Nutzer gezählt, die Ausleihen summierten sich auf 70.156 Medien. 18.085 Besucher nutzten die vielfältigen Angebote. Die Entleihungen via „Onleihe“ (ThueBibnet) sind laut Stadtverwaltung Altenburg auch 2019 kräftig gestiegen. 9932 E-Medien wurden entliehen – fast 1000 mehr als im Vorjahr.

2296 aktive, also zahlendeBibliotheksbenutzer im Jahr 2019

Zahlreiche Veranstaltungen der Stadtbibliothek Altenburg mit Schriftstellern, Puppenspielern, Schauspielern und einer fast echten Hexe aus dem Harz erfreuten 2019 die großen und kleinen Besucher. Viele Schulen und Kindergärten der Skatstadt nutzten die bunte Angebotspalette der Freizeiteinrichtung, kamen zu Lesungen und Bibliothekseinführungen oder ließen sich Medienkisten für die Arbeit mit den Kindern zusammenstellen.

Dank Fördermitteln vom Land und Eigenmitteln der Stadt konnte der Medienbestand aktualisiert werden, teilt die Stadtverwaltung Altenburg jetzt mit. Erfolgreich verlief das Sommerprojekt „Ich bin eine Leseratte“, unterstützt von der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Thüringen und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen/Thüringen. Mit einem Lese-Fest, bei dem die besten „Leseratten“ prämiert wurden, fand das Projekt seinen Abschluss.

Aber auch die Reihe „Büchertreff“ für die „Generation 50+“ wurde fortgesetzt. Insgesamt wurden im Vorjahr 43 Veranstaltungen mit circa 1100 Besuchern durchgeführt. Weiterhin erfolgreich verlief die Zusammenarbeit mit dem Altenburger Familienzentrum und den Vorlesepaten. Mit viel Fantasie und Geschick begeistern die Vorleserinnen die Kinder mit Eltern und Großeltern.

Der im vergangenen Jahr neu gegründete Förderverein der Stadtbibliothek hat mit zahlreichen Aktivitäten die Arbeit der Bibliothek bereichert, zum Beispiel beim Vereinstag auf dem Altenburger Markt, beim Familienkonzert im Goldenen Pflug oder beim Familientag in der Bibliothek.

Weitere Aktivitäten für das Jahr 2020 sind in Planung. Während im Dezember 2019 eine langjährige Mitarbeiterin in ihren wohlverdienten Ruhestand ging, konnte im Januar eine neue Kollegin ihre Arbeit als Bibliothekarin und stellvertretende Leiterin beginnen: Christin Klose.

Neugierig gewordene Altenburger, die bisher noch nicht den Weg in die Lindenaustraße 14 gefunden haben, sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Öffnungszeiten: Montag 12 bis 18 Uhr, Dienstag 12 bis 18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 16 Uhr.