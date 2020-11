Nicht unnötig desinfizieren

Schmölln. Viele Leute versuchen in den unsicheren Zeiten von Corona, mit den richtigen Hygienemaßnahmen zu reagieren. Doch das sind nicht immer die besten, wie die staatlich geprüfte Desinfektorin Martina Reichelt informiert.

Was wird oft falsch gemacht?

Die Desinfektionsmittel werden häufig zu viel eingesetzt. In den Haushalten, in denen es keine Infizierten gibt, sind keine Desinfektionen notwendig. Wenn zu viel Desinfektionsmittel verwendet wird, dann können sich im Gegenteil sogar resistente Keime bilden. Es sollte also nicht mit diesen Mitteln übertrieben werden.

Was gibt es beim Kauf von Desinfektionsmitteln zu beachten?

Die Leute müssten über diese Mittel besser aufgeklärt werden. Es gibt da mittlerweile so viel auf dem Markt zu nach wie vor horrenden Preisen. Viele Desinfektionsmittel helfen nur begrenzt, denn manche von diesen töten zwar Bakterien ab, jedoch keine Viren. Deswegen sollte darauf geachtet werden, dass die Produkte begrenzt sind auf Viruzide. Die Desinfektionsmittel sollten einen Alkoholgehalt von 90 Prozent haben, damit sie wirksam sind. Außerdem sollten sie vom Robert-Koch-Institut gelistet sein. Diese Informationen sind auf den Produkten aufgedruckt.

Welche Regeln können im Alltag beachtet werden?

Die Anweisungen auf den Desinfektionsmitteln sollten beachtet werden. Ein häufiger Fehler ist auch, dass Hände desinfiziert werden, obwohl sie noch nass sind. Die Desinfektion sollte nur mit trockenen Händen erfolgen. Im privaten Bereich ist die Desinfektion von Flächen in der Regel nicht notwendig. Hier reicht es aus, wenn mit handwarmem Spülwasser saubergemacht und auch gereinigt wird. Eine hervorragende Schutzmaßnahme ist nach wie vor das Lüften. Wenn das Virus in der Luft eines Raumes ist, hilft frische Luft immer.