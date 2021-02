Nobitz setzt vieles um trotz Schuldenabbau

Nobitz. Die Gemeinde beschließt ihren Haushalt für 2021. Große Umgestaltungen stehen vor allem in Saara und Nobitz an.

In diesem Jahr werden coronabedingt etwas kleinere Brötchen gebacken in der Gemeinde Nobitz. Schließlich ist mit dem Neubau des Vereinsheimes „Fuchs“ in Ehrenhain gerade erst ein rund 1,8 Millionen Euro teures Großprojekt abgeschlossen. Auch der am vergangenen Donnerstag beschlossene Haushalt für 2021 ist mit einer Gesamtsumme von 13.365.210 Euro rund 529.000 Euro kleiner als der des Vorjahres.