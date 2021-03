Noch vier Jahre weiße Flecken im Altenburger Land

„Wir haben heute ein langes und komplexes Ausschreibungsverfahren erfolgreich zum Abschluss gebracht. Bereits 2016 ist mit den Vorbereitungen für die Ausschreibung begonnen worden, jetzt sind alle Hürden genommen“, sagte Landrat Uwe Melzer (CDU) anlässlich der Vertragsunterzeichnung am Mittwoch im Landratsamt. Gemeinsam mit Thüringer Netkom-Geschäftsführer Hendrik Westendorff besiegelte er den Ausbauvertrag für Glasfaserleitungen in der Westhälfte des Landkreises.

Bis Ende 2024 sollen dabei 15 Schulen, 384 Wirtschaftsunternehmen und fast 4500 Haushalte direkt mit Glasfaserverbindungen erschlossen werden. 37,5 Millionen Euro werden dafür investiert, zu rund 60 Prozent aus Fördermitteln des Bundes, fast 40 Prozent steuert das Land Thüringen bei. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) brachte rechtzeitig zur Unterzeichnung den Fördermittelbescheid über knapp 15 Millionen Euro mit.

Nun wird ungebremst ausgebaut

Insgesamt habe man Projekte mit Landesmitteln in Höhe von 160 Millionen Euro auf den Weg gebracht, der Bund steuere weitere rund 160 Millionen dazu, so Tiefensee. Die öffentliche Hand schreite nur dort ein, wo dies für die Internetanbieter bisher nicht wirtschaftlich gewesen sei. „Geschwindigkeit ist das eine, Beschleunigung das andere“, so der Wirtschaftsminister auf die Frage, warum Deutschland den europäischen Nachbarn beim Breitbandausbau so enorm weit hinterher hinke. Es stimme, dass man Nachholbedarf habe, aber man hole jetzt schnell auf.

Das Bundesprogramm sei früher aufgelegt worden, habe aber erst Fahrt aufgenommen, als man das Programm auf Landkreis-Ebene gehoben habe. „Seit 2016 ist der Bremsklotz weg“, so Tiefensee. „Ganz Deutschland buddelt, die Kapazitäten der Bauwirtschaft sind knapp“, sagte der Wirtschaftsminister. Teilweise werde das fünf- bis sechsfache an Baupreisen aufgerufen, was die Umsetzung stellenweise verzögere.

Minimaler Eigenanteil der Kommunen

Künftig solle im gesamten Fördergebiet eine Leistung von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde angeboten werde. „Was bei uns extrem ausgeprägt ist, ist die Sparsamkeit“, so Westerhoff. Viele Kunden hätten nur eine langsame Internetverbindung gebucht, weil sie dachten, dass es für ihre Bedürfnisse ausreiche. Doch die Coronapandemie mit den Lockdowns habe vielen vor Augen geführt, dass eine schnellere Verbindung doch hilfreich sei. „Es findet ein Umdenken statt“, so Westerhoff. Im direkten Vergleich zu anderen europäischen Ländern ähnlicher Größe komme man zudem in Deutschland günstiger weg.

Nun werde man die Kommunikation mit den Verwaltungen und der Öffentlichkeit suchen, denn ohne Kooperation komme man nicht voran, so Westerhoff. Die Glasfaserkabel sollen auch direkt auf dem Grundstück der förderfähigen Adresse verlegt werden, bis zur Telefondose. Der Landrat zeigte sich dahingehend sehr optimistisch: „Die Bürgermeister warten darauf, die werden sehr kooperativ sein“, sagte Uwe Melzer.

Bereits im November hatte der Kreistag den Auftrag zur Errichtung einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur an die Thüringer Netkom vergeben. Von dem Ausbau profitieren die Städte Lucka, Meuselwitz und Schmölln sowie Dobitschen, Göhren, Göllnitz, Heukewalde, Heyersdorf, Jonaswalde, Kriebitzsch, Löbichau, Lödla, Mehna, Monstab, Posterstein, Rositz, Starkenberg, Thonhausen und Vollmershain. Die Kommunen beteiligen sich am Projekt mit rund 63.000 Euro, was einem Anteil von 0,17 Prozent entspricht. Die Ausschreibung für die Osthälfte des Landkreises hat die Telekom mit einer Angebotssumme von rund 24 Millionen Euro gewonnen. Den Vertrag über den Glasfaserausbau in diesem Gebiet hat der Landrat bereits vergangenen Dezember unterzeichnet. Hier hat die Telekom nur 24 Monate Zeit, um den Ausbau fertig zu stellen.