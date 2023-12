Nöbdenitz: 15 Wichtel bringen Adventsgrüße

Nöbdenitz. Die Klasse 5 der Regelschule führt ein buntes Weihnachtsprogramm auf. Die Vorbereitungen dafür haben bereits nach den Herbstferien begonnen.

Nach drei Jahren konnte man in der Bildungswerkstatt endlich wieder zu einem bunten Weihnachtsprogramm Eltern und Großeltern einladen. Mit dabei auch die große Gruppe der Nemtzer Rasselbande. Die Kinder waren mindestens genauso gespannt wie die Erwachsenen, was die Fünftklässler auf die Beine stellen würden.

15 Schülerinnen und Schüler nahmen also Aufstellung und sangen zum Auftakt „Lasst uns froh und munter sein“, als Einstimmung auf ein etwa einstündiges Programm. Danach setzten sie flugs ihre Weihnachtsmützen auf und kamen nun als 15 kleine Weihnachtswichtel daher. Mit Gedichten, kleinen Geschichten und natürlich vielen Liedern sorgten sie für eine vorweihnachtliche Stimmung.

Die Weihnachtsmaus und eine Reise mit dem Weihnachtsmann

Für die Nemtzer Rasselbande hatten sie eine Rätselgeschichte zum Thema Winter mitgebracht. Die Vorschulkinder knackten die Rätselnüsse mit Bravour und waren stolz, alles erraten zu haben. Natürlich durfte das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ nicht fehlen.

Dann erhielt Tom einen Brief vom Weihnachtsmann. Der Junge stieg aufs Dach und fuhr mit dem Alten in die Weihnachtswerkstatt, die nach Erdteilen geordnet war. Am Ende war es ein wunderschöner Traum, denn Mutti musste ihn an diesem Morgen besonders intensiv wecken.

„Guten Abend, schön Abend“ war ein weiterer Höhepunkt im Programm. Anschließend wurden die Gäste über eine Weihnachtsmaus in Kenntnis gesetzt. Die gibt es wohl überall. Sie nascht vom Baumbehang und Weihnachtstellern. Gibt es kein Naschwerk mehr, dann ist auch die Weihnachtsmaus verschwunden.

Spekulationen über den Weihnachtsmann

Auf Englisch sangen die Wichtel von Rudolf, dem Rentier mit der roten Nase. Der Frage, wie es denn sein kann, dass der Weihnachtsmann überall zur selben Zeit sein kann, wurde nachgegangen und ob das überhaupt möglich ist, wurde erörtert. Natürlich mussten auch die Erwachsenen ein paar Rätselnüsse knacken. Bei „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ wurden die Zuschauer zum Mitsingen aufgefordert. Sie stimmten fröhlich ein.

Lieder, Gedichte, Geschichten, Rätsel, ein buntes Programm, was nicht vieler Mittel bedurfte, um das Publikum zu erfreuen. Eines jedoch brauchte es, Geduld und viel Fleiß. Bereits nach den Herbstferien hat man sich daran gesetzt, so Lehrerin Annett Knötzsch. In Deutsch, Musik und in Englisch habe man geübt. Rudolf, das Rentier wurde im Englischunterricht einstudiert.

In Musik und in Deutsch habe man auch über Bräuche und Traditionen in der Vorweihnachtszeit gesprochen. Und die Eltern haben zu Hause mit den Kindern eifrig geprobt, sodass ein wunderschönes Programm aufgeführt werden konnte. Keines der Kinder ist ausgefallen, sodass nicht noch einmal umgestellt werden musste, freute sich Annett Knötzsch.

Nicht nur sie war sehr angetan von den Kindern, die das Programm mit wahrer Begeisterung aufgeführt haben und mit kräftiger Stimme ihre Lieder vortrugen. Im Namen der Kirchgemeinde bedankte sich Sabine Opitz bei den Kindern, „die sich viel Mühe gegeben haben“.