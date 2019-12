Nöbdenitz bekommt neue Weihnachtsfeier – nächstes Jahr

Stadtrat Wolfgang Großmann (Die Linke) äußerte sich gegenüber dem Ortsteilrat sehr enttäuscht, dass es in diesem Jahr keine Senioren-Weihnachtsfeier in Nöbdenitz gibt. Ortsteilbürgermeister André Gampe (WV Schmölln) zeigte dafür Verständnis, im kommenden Jahr werde es wieder eine Weihnachtsfeier geben, allerdings unter anderen Vorzeichen: „In den Vorjahren haben die Mitarbeiter des Bauhofes die Hauptarbeit geleistet. Das ist so nicht mehr tragbar.“ Zumal derzeit wegen Urlaub oder Krankheit kein einziger der vier Bauhof-Angestellten im Dienst sei. Mit Fahrdienst und kostenfreiem Kaffee und Kuchen habe die Weihnachtsfeier fast 2000 Euro gekostet, das Ortsteilbudget in diesem Jahr beträgt aber nur knapp 4300 Euro. Gampe sucht nach einer Lösung, die Organisation in die Hände der ansässigen Vereine abzugeben.

Es gelte dem dadurch vermutlich entstehenden Eindruck zu begegnen, dass jetzt nichts mehr passiere, weil man nun zu Schmölln gehöre, so Erich Zapp. „Für nächstes Jahr sollten wir etwas besseres, neues überlegen, als mit Krampf unser Scheitern zu dokumentieren“, wandte er sich gegen den Vorschlag, noch auf die Schnelle eine abgespeckte Variante der Weihnachtsfeier zu organisieren. Wolfgang Göthe (CDU) stimmte ihm zu: „Ich halte das auch für utopisch.“

Allen Ortsteilräten gemein war auch der Unmut über den oft wenig ansehnlichen Zustand der „Stillen Ecke“. Auf dem anonymen Urnengräberfeld werden häufig Blumengestecke oder Kränze abgelegt, obwohl die Friedhofsordnung dies nicht erlaubt. „Wir diskutieren das heute zum hundertsten Mal. Der Bedarf einer Umgestaltung ist unbestritten, es hat aber keine Priorität. Die Sanierung der Friedhofsmauern in Lohma und Nöbdenitz ist wichtiger“, sagte Gampe. Dieses Problem lasse sich wohl nur mit einem hohen Zaun lösen. Angesichts der langen Liegezeiten sei es ratsam, sich heute einen Plan zu machen, der dann in 20 oder 30 Jahren umgesetzt werde, plädierte Göthe. Auch sollte der Ortsverschönerungsverein aufgefordert werden, die Fläche in seiner Verantwortung besser zu pflegen, lautete das einmütige Urteil der Ortsteilräte.