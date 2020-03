Nur Klopapier gut fürs Rohr

Wie schlimm ist der Einsatz von Küchenrolle, Tempo und Co. als Ersatz für Toilettenpapier für das Abwassersystem in Schmölln und das Klärwerk in Zschernitzsch?

Tatsächlich sollten wir dringend darauf verzichten, Papier von Küchenrollen oder Feuchttücher in die Toilette zu werfen. Nur Toilettenpapier ist darauf ausgelegt, im Wasser schnell zu zerfasern und keine Probleme im Abwassersystem zu verursachen. Küchenrollen und Taschentücher sind im nassen Zustand fester. Jeder kennt das, wenn er mal ein Taschentuch mit gewaschen hat. Noch schlimmer sind Feuchttücher, da diese zum Teil aus synthetischen Fasern oder natürlichen Textilfasern bestehen und sich im Wasser nicht auflösen. Es drohen massive Verstopfungen den Leitungen. Die vielen Fasern sorgen dafür, dass unsere Pumpen im Kanalsystem außer Betrieb gesetzt werden und das Abwasser nicht mehr zur Kläranlage gefördert wird. Auch zu Hause drohen ähnliche Probleme. Es kann in der Toilette selbst zur Verstopfung kommen. Gerade in älteren Häusern mit alten Rohrleitungen geht das schnell.

Konnten Sie bereits entsprechende Veränderungen an den Anlagen in Zschernitzsch feststellen?

Noch sind keine Auswirkungen auf unser Abwassersystem oder auf der Kläranlage zu spüren. Allerdings kann das zeitversetzt eintreten, sollten viele Menschen massenweise die schwer löslichen Papierprodukte in die Toiletten werfen. Gerade unsere Abwasserpumpen im Kanalsystem sind sehr empfindlich.

Was empfehlen Sie als Alternative zum Toilettenpapier?

Im Grunde kann alles, was die Kreativität hergibt, als Alternative zu Klopapier genutzt werden. Es darf nur nicht in die Toilette geworfen werden, sondern sollte in den Hygienebeutel oder den Restmüll wandern. In vielen Teilen der Welt ist Toilettenpapier im Übrigen unüblich und die Reinigung mit Wasser selbstverständlich.

Es fragte Jana Borath