Offenes Haus in Schmölln mit Kunst im Garten

Schmölln. Wohnheim lädt zur Ausstellung für einen Nachmittag.

Offenes Haus und viele Gäste – das erlebte das Wohnheim in der Schmöllner Gartenstraße am 16. Juli 2021. Bei strahlend schönem Sonnenschein feierten die Bewohner – allen voran die Mitglieder der Kunstgruppe – die erste Ausstellung in ihrem Haus, wobei die Schau nur an diesem einen Nachmittag zu sehen war. Der großzügige Garten war der perfekte Rahmen für die unterschiedlichen Arbeiten, die darin perfekt zur Geltung kamen. Langweilig wurde es auf keinen Fall, zumal der Nachmittag war einer zum Mitmachen: Die Farbeschleuder zog dabei Jung und Alt magisch an.